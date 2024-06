"Non ci vedo bene". Francesco Chiofalo in ospedale dopo l'intervento per cambiare colore agli occhi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ore di apprensione per i fan di Francesco Chiofalo che, nelle scorse ore, è finito in ospedale dopo un malore avuto nella sua abitazione. Il personal trainer, diventato famoso grazie alla partecipazione al reality Temptation Island, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Chiofalo e l'intervento agli occhi

Da giorni il nome di Francesco Chiofalo circola in rete con insistenza a causa del delicatissimo intervento chirurgico, a cui l'ex Temptation Island si è sottoposto un mese fa per modificare il colore degli occhi. Il personal trainer romano ha deciso di ricorrere alla cheratopigmentazione, uno specifico intervento di chirurgia oculare, che consente di mutare definitivamente il colore dell'iride. Chiofalo è stato duramente criticato per la sua scelta estetica visti i rischi e le conseguenze - in alcuni casi anche gravi - che questo tipo di intervento di microchirurgia può comportare. Ma lui ha sempre difeso la sua scelta - anche quando si sottopose al trapianto di barba o ad altri ritocchini estetici - e, pubblicando il video del risultato ottenuto, ha spiegato le ragioni della sua drastica scelta.

Il post di sfogo dopo le critiche

"Questo è il mio nuovo colore di occhi … il colore che porterò con me per tutta la vita… non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più…a me piacciono tantissimo", ha scritto sulla sua pagina Instagram pubblicando le prime immagini del suo nuovo sguardo. Poi Francesco Chiofalo si è rivolto a chi, nei giorni scorsi, lo ha criticato duramente: "Io ho cambiato il colore dei miei occhi, non ho fatto del male a nessuno. Ognuno di noi con la sua pelle è libero di fare ciò che vuole. E nessuno si deve permettere di giudicare e offendere un’altra persona per le proprie scelte personali". Dopo la condivisione del post, il romano è tornato a pubblicare sul web momenti della sua quotidianità insieme alla fidanzata, l'ex gieffina Drusilla Gucci, fino alle scorse ore quando si è mostrato in ospedale.

Il ricovero d'urgenza in ospedale

Cosa sia accaduto non è chiaro. L'ex protagonista di Temptation Island ha condiviso una serie di video nelle Stories del suo account Instagram mostrandosi su una barella, soccorso dal personale del 118 e poi trasferito in ospedale per accertamenti. Nei brevi filmati social, Chiofalo è apparso visibilmente agitato e confuso con una flebo inserita nel braccio. In un altro video, il personal trainer esclama: "Che disastro, non ci vedo neanche bene". Prima di entrare a fare una risonanza magnetica presumibilmente alla testa.

Se ilsia stato conseguenza diretta dell'intervento agli occhi non è però chiaro. Ricordiamo che, anni fa, Francesco Chiofalo subì un intervento alla testa per rimuovere un tumore, per il quale si sottopone a controlli periodici. Ora i fan del romano sperano che torni presto a dare notizie attraverso Instagram.