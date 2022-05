Francesco Chiofalo truffato: "Ho perso diecimila euro"

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation island e noto personaggio social, è stato vittima di una truffa, che gli è costata una perdita economica di 10mila euro. Il personal trainer romano non è il primo e non sarà neanche l'ultimo a venire truffato, ma la rabbia per il raggiro subìto è tanta: " Sono incazzato nero. Sono stato vittima di una truffa. Sono stato un coglione, lo ammetto ".

Chiofalo è reduce dalla partecipazione all'ultima edizione de La pupa e il secchione show. Tornato sui social network dopo l'esperienza televisiva, il romano ha svelato di avere subìto un vero e proprio raggiro. Nelle storie del suo profilo Instagram Francesco ha raccontato di essere stato contattato dalla sua banca, un istituto che opera solo online senza sedi fisiche. " Lo stesso identico numero dal quale mi chiamano da anni quindi era il numero della mia banca", ha spiegato lui, che ha poi proseguito: "Questo tizio mi dice che mi stavano hackerando il conto e dovevo sbrigarvi per non farmelo bloccare. Su quel conto avevo 10mila euro ".

Per impedire l'accesso indesiderato Chiofalo avrebbe dovuto comunicare un codice all'uomo e così è scattata la truffa: " Mi ha mandato una mail, l'indirizzo da cui mi sono sempre arrivate mail della mia banca, e c'era un link per ottenere un codice via sms da giare alla persona al telefono e io come uno scemo gli ho dato il codice, anche perché il numero era il solito della mia banca ".