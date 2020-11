Chiofalo fa il trapianto di barba: ma il post-operazione diventa uno show

Dodici ore di intervento in una clinica privata a Istanbul, il tutto per avere una barba tanto desiderata e mai avuta. Francesco Chiofalo torna a far parlare di sé e non per la sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi.

Da settimane l'ex protagonista di Temptation Island aveva seminato indizi e lanciato indiscrezioni su una grossa operazione di chirurgia estetica alla quale si sarebbe dovuto sottoporre in questi giorni. In molti avevano ipotizzato che si trattasse di un intervento al naso o ai denti. Mai nessuno dei suoi follower si sarebbe immaginato che Francesco Chiofalo si sarebbe ripresentato in video con la faccia tumefatta, il sangue sul volto e una nuova barba trapiantata pelo per pelo.

Non voglio mostrarmi in video perché sarò sfigurato per alcune settimane ma è una cosa che volevo fare da tanto tempo e non mi pento

E invece Chiofalo, che già una volta era apparso su Instagram con le labbra gonfie e livide per colpa di una reazione allergica , c'è ricascato e si è mostrato nuovamente sui social spettacolarizzando quello che invece aveva detto di voler tenere privato almeno per qualche tempo: "".

Subito dopo l'intervento chirurgico invece Francesco Chiofalo prima ha risposto alle domande curiose dei suoi seguaci nascondendo il volto con un filtro digitale, salvo poi mostrarsi con la faccia gonfia e sanguinante poche ore dopo. Con la voce affaticata per il dolore nel parlare, il personal trainer ha raccontato perché ha deciso di sottoporsi a un'operazione così particolare, nella quale i peli del volto vengono prelevati dal cuoio capelluto e impiantati su tutta la parte inferiore del viso. " Penso che vi stia prendendo un colpo anche a voi per come sono cambiato in peggio - ha raccontato nelle storie del suo profilo Instagram Francesco Chiofalo - ma lo accetto perché questo intervento l'ho voluto fare io e non mi devo vergognare di niente. Io non avevo la barba come tutti gli altri, ce l'avevano pure i peggio co***ni e io no e la volevo. Così me la sono fatta trapiantare. Non averla mi faceva stare male, come ce l'hanno tutti gli altri maschi anche io la volevo ".