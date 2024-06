Alle origini del mito di Brigitte

Ascolta ora 00:00 00:00

Brigitte Bardot è l’icona delle icone. Attrice, modella, cantante e attivista francese, nata nel 1934 a Parigi ha raggiunto oggi le 89 primavere, ma la sua immagine non invecchia, è eterna incarna un pezzo di Novecento e lo spirito di una certa Francia. Eppure, non è semplice distillare in parole l’essenza di tutto ciò che ha rappresentato. forse basta una frase del famoso play boy Gigi Rizzi che per descrivere il suo momento di massimo successo ha detto: «Avevo vent’anni e Brigitte Bardot».

Forse è più facile per immagini. Su Canale 5 è arrivata la serie Bardot creata e diretta da Danièle e Christopher Thompson. Prodotta nel 2022 e andata in onda in Francia nel 2023, ha riscosso un successo gigantesco, fino ad approdare anche alla tv nostrana. La serie si compone di sei puntate e andrà in onda ogni lunedì, in prima serata.

A interpretare la sensuale BB, la giovane attrice francese Julia De Nunez, molto somigliante alla vera Bardot, assieme a Victor Belmondo nei panni di Roger Vadim, Géraldine Pailhas e Hyppolyte Girardot che interpretano la madre e il padre di Brigitte, oltre a Jacques

Charrier volto di Oscar Lesage, secondo marito di Brigitte Bardot e padre del suo unico figlio Nicolas-Jacques. La serie fa rivivere un’epoca, in cui cambiò tutto e Brigitte incarnò l’essenza stessa del nuovo glamour. Ben fatta.