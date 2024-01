Da Penguin a House of the Dragon: ecco le 5 serie tv più attese del 2024

Il nuovo anno porta con sé un carico enormi di aspettative. Tra sogni e desideri, anche il 2024 si apre nel migliore dei modi. Non solo si guarda con ottimismo alla vita di tutti i giorni ma l’anno che è appena iniziato ha in serbo – per davvero - tante novità. Anche ciò che interessa il mondo dell’intrattenimento, e in particolar modo l’universo delle serie tv, sta scaldando i motori per un 2024 pieno di grandi ritorni e di novità esaltanti. Certo, compattare tutto il palinsesto dei canali streaming a pagamento e di quelli digitali gratuiti è un’impresa ma per l’occasione abbiamo selezionato 5 serie tv che – secondo noi – meritano di essere viste. Ci sono tre nuove stagioni e due debutti esaltanti e molto attesi.

True Detective, stagione 4

Tutto pronto per il prossimo 15 gennaio data in cui la pluripremiata serie di True Detective torna con gli episodi inediti della stagione 4, in America sulla HBO e in Italia su Sky a distanza di ben cinque anni dall’ultimo episodio. Trattandosi di una serie antologica – in ogni stagione c’è un cambio di cast, trama e location – la serie riesce sempre a re-inventarsi proponendo in tv qualcosa di nuovo e di interessante. Jodie Foster e Kali Reis sono le due protagoniste che si trovano a dover risolvere una misteriosa sparizione nella città di Ennis, in Alaska, quando otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro dovranno affrontare i loro demoni per scoprire la verità.

House of The Dragon, stagione 2

A causa dello sciopero degli sceneggiatori che ha travolto Hollywood non è stato possibile accorciare i tempi di produzione. Infatti, la seconda stagione dello spin-off de Il trono di Spade è prevista sulla HBO e in contemporanea in Italia su Sky solo dalla prossima estate ma fin da ora è una tra le serie tv più attese. Questo perché, giocando saggiamente con tutto il grande archetipo narrativo di George R. R. Martin, si è portata in tv una serie di spessore che miscela il dramma cavalleresco a una storia di una famiglia che cerca di mantenere intatto il suo potere nel regno di Westeros. Più di 200 anni prima delle vicende di Game of Thrones, House of the Dragon racconta la politica e gli intrighi dei Targaryen.

M. Il figlio del secolo

Negli ultimi anni il colosso di Sky sta investendo molto su serie tv girate e prodotte nel nostro Paese e anche nel 2024 ha in programma diverse novità. Come la serie M. il figlio del secolo, tratta dal romanzo di Antonio Scurati e con protagonista Luca Marinelli. L’attore è stato fisicamente trasformato per vestire i panni di Benito Mussolini in un racconto che ripercorre gli anni dal 1919, anno in cui furono fondati i Fasci italiani, fino al 1925 anno del delitto Matteotti.

Penguin

Alla luce del grande successo del Batman di Reeves (ora disponibile su Sky e Now), in America si è pensato di espandere l’universo dark e crepuscolare dei personaggi che si muovono a Gotham City con una serie tv dedicata al Pinguino. Il suo debutto è previsto in primavera sulla HBO e, al momento, non si conosce una data per una trasmissione italiana ma di sicuro arriverà nel nostro Paese a ridosso con la programmazione americana. Al centro della vicenda c’è l’origin story su uno dei criminali più iconici del mondo di Batman. Sarebbe dovuta arrivare già nel 2023 ma lo sciopero ha rallentano i lavori e ha fatto slittare il debutto dello show.

Bridgerton, stagione 3

C’è da aspettare fino al prossimo 16 maggio data in cui la celebre serie di Netflix tornerà con gli episodi inediti della stagione tre. E quest’anno il nuovo capitolo della saga dei Bridgerton verrà diviso in due blocchi, seguendo quello che è avvenuto con The Crown. Al centro della storia ci sono gli intrecci amorosi di una famiglia nobile di Londra a inizio del 1800 tra balli, feste e matrimoni combinati. Protagonisti di questa nuova stagione sono Penelope e Colin che, da amici, si scoprono amanti. Anche in questa stagione c’è Shonda Rhimes alla produzione ed è ispirata al libro scritti da Julia Queen.