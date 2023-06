Pesci piccoli, su Prime arriva la nuova serie dei The Jackal

Pesci piccoli - Un’agenzia. Molte idee. Poco budget è il titolo della nuova serie dei The Jackal che esce oggi su Prime Video. Dopo aver spopolato sul web e aver costruito una carriera che li ha portati anche a realizzare alcune gag sul Festival di Sanremo e alla partecipazione a programmi di successo come LOL - Chi ride è fuori e Pechino Express, i The Jackal si sono ora concentrati su una serie ideata, prodotta e interamente interpretata dal noto gruppo comico.

La premessa di partenza di Pesci Piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget è tanto semplice quanto funzionale al racconto. La storia, infatti, prende il via quando Greta (Martina Tinnirello), una professionista del settore delle comunicazioni e del marketing, compie un gesto "estremo" che porta la sede centrale a camuffare un allontanamento con una promozione. Greta, infatti, viene spedita in una delle sedi periferiche con la nomina a manager. Ma l'agenzia che l'aspetta è molto diversa da quella a cui è abituata. Si tratta infatti di un'agenzia abituata ad avere a che fare con clienti modesti, senza un vero e proprio progetto editoriale e con un'ambizione non proprio sviluppata. In un mondo dove gli influencer pubblicizzano ogni cosa, Greta si trova all'interno di un ufficio dove sembra che la corsa al risultato non sia la priorità. Mentre si relaziona coi colleghi interpretati da Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello, Greta si renderà conto che, a volte, il posto di lavoro può diventare anche un'appendice dell'idea di famiglia.

Pesci Piccoli: una serie che funziona grazie all'intelligenza

Avvicinandosi per la prima volta a Pesci Piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget si poteva avvertire in qualche modo la paura di approcciarsi a un prodotto che fosse autoreferenziale, che non andasse al di là dell'inanellamento di qualche sketch comico. Una sequela di gag magari divertente ma che non era in grado di costruire un universo diegetico che funzionasse al di là della capacità (comprovata) dei The Jackal di far ridere. Era lecito, dunque, far partire il primo dei sei episodi che compongono la prima stagione con un po' di paura e delle aspettative piene di incertezza. Timori che vengono spazzati via velocemente, perché la serie che approda oggi su Prime Video è un piccolo gioiellino di tempi comici e satira. Una serie attraverso la quale i The Jackal portano all'eccesso la loro quotidianità e la ribaltano. Lo spettatore ha così la possibilità di vedere coi propri occhi cosa succede nel dietro le quinte del misterioso mondo della comunicazione, ma allo stesso tempo ne vive una versione eccentrica, a tratti grottesca, che mostra tanto le idiosincrasie quanto i limiti di un mondo basato solo sull'immagine e sul "vendersi" a ogni costo.

I The Jackal si sono mostrati senz'altro furbi e coerenti nello scegliere un'ambientazione che conoscono bene, nella quale si muovono con successo ormai da anni. Invece di nascondere la testa sotto la sabbia, hanno offerto al pubblico uno spaccato di una loro possibile routine e ne hanno messo in mostra i limiti, le contraddizioni, ma anche le sfide che spesso il pubblico non avverte. Come nel caso di doversi relazionare con ospiti e star che si sentono troppo importanti per scendere a compromessi per vendere un prodotto o di influencer che hanno costante bisogno di essere rassicurati sul loro lavoro. Pesci Piccoli - diretta da Francesco Ebbasta - è una serie che funziona perché è scritta con intelligenza, perché si basa su una materia che gli ideatori conoscono molto bene e perché è supportata anche dal forte affiatamento che esiste tra gli attori in campo. Con una strizzata d'occhio palese alla serie The Office, e un parterre di guest star che include anche Achille Lauro e Giovanni Mucciaccia, Pesci Piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget è una serie che funziona sotto ogni punto di vista e che, soprattutto, fa molto ridere. Ma attenzione, perché non mancheranno nemmeno i momenti che faranno scendere qualche lacrimuccia. Promosso.