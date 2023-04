"Pesci piccoli", su Prime Video arriva la prima serie tv di The Jackal

C'è ancora tanta voglia di fare una buona comicità in un'epoca in cui è quasi impossibile farlo. Da parte dei comici c'è l'intenzione di far sorridere e di intrattenere il pubblico. E di recente abbiamo visto tante serie tv, soprattutto italiane, che hanno cercato di riflettere sul mondo che stiamo vivendo e soprattutto sullo “stato” della risata. Ci provano pure i The Jackal e tutta la sua content factory con Pesci piccoli. La commedia, annunciata sui social con un post molto stravagante, arriva in streaming dall’8 giugno prossimo ed è stato il colosso di Amazon Prime Video che ha deciso di acquistare i diritti di trasmissione. Un altro bel colpo per la piattaforma a pagamento che continua a investire su serie (italiane e straniere) dal grande respiro, diventato di fatto un competitor da tenere d'occhio.

Di cosa parla la serie tv?

Con il sottotitolo di "Un’agenzia, molte idee, poco budget", di Pesci piccoli sono stati realizzati sei episodi. Lo show comico si pone il compito (e l'obiettivo) di raccontare le vicende di una piccola agenzia digital che sogna in grande - forse più del dovuto - che ma alla fine sopravvive alle crisi giornaliere, tra clienti stravaganti e tutte le difficoltà di una realtà di provincia. La serie prende in giro tutte le star dei social, alzano il velo sul mondo che c’è dietro un’agenzia di comunicazione che lavora proprio a contatto con le "stelle" di Instagram e TikTok. Protagonisti sono Ciro, Fabio, Fru e Aurora che nella fiction sono amici e colleghi immersi in quel sottobosco fatto di brand provinciali e piccoli influencer, ma anche di gesti di amicizia, simpatie tra colleghi e riti di passaggio. Il punto di rottura è presto detto con l’arrivo di una nuova manager decisa a rivoluzionare il lavoro nell’agenzia, portando un’ondata di novità.

Pesci piccoli è prodotta dai The Jackal, che agli albori del web si sono imposti come vero e proprio fenomeno di costume, insieme a Mad Entertainment è in collaborazione con Amazon Prime Video. I sei episodi che compongono la prima stagione sono diretti da Francesco Ebbasta. Sarà un successo? È presto per dirlo. Pesci piccoli, però, parte con tante buone intenzioni.

Come vedere gli episodi di Pesci piccoli

Gli episodi che compongono la prima stagione sono in streaming dall'8 giugno su Amazon Prime Video. La serie tv può essere vista sottoscrivendo un abbonamento oppure con un periodo di prova gratuita di 30 giorni cliccando qui.