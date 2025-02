Pugni nella Londra vittoriana

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se siamo ancora a febbraio, facendo un piccolo azzardo, potremmo dire che una delle serie più belle di quest'anno sarà A Thousand Blows, da poco arrivata su Disney+. Ambientata nella Londra vittoriana del 1880, ma quella caotica e brutale dei bassifondi, in sei episodi racconta le vicende di due giovani e ambiziosi giamaicani, Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) e Alec Munroe (Francis Lovehall). Arrivati in Gran Bretagna a caccia di fortuna, i due finiscono, rapidi come un treno a vapore, per essere coinvolti negli affari della malavita locale. Si troveranno invischiati sia con una gang di scippatrici - le realmente esistite Forty Elephants - sia con un giro di incontri di boxe clandestini. Della prima l'avvenente cervello è la furbissima Mary Carr (Erin Doherty di The Crown), dei secondi è il re indiscusso il feroce veterano dei guantoni Sugar Goodson (Stephen Graham di This is England). Uno dei pregi della trama è quello di prendere spunto da personaggi veramente esistiti: lo erano Moscow, Munroe e Goodson, famosi nella scena della boxe dell'epoca.

Vengono raccontati in modo mozzafiato ma attento a rispettare il periodo storico.

Merito di Steven Knight che il grande pubblico conosce per aver creato Peaky Blinders, Taboo, e le serie dickensiane A Christmans Carol e Grandi speranze.