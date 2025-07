Quando l'amore è "Too Much"

In arrivo una commedia tra l'ironico e il romantico che potrebbe essere di molta compagnia per il pubblico femminile durante l'estate. Si tratta di Too Much in uscita oggi su Netflix. Al centro di questa serie per ragazze c'è Jessica, interpretata da Megan Stalter (ha vinto un Emmy con Hacks). Si tratta di una newyorkese, trentenne e stacanovista, che sta faticosamente cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita. A mandarla in frantumi la fine di una lunga e significativa relazione. Così la Grande mela, ormai, le ricorda solo fallimenti, l'unica via d'uscita le sembra essere quella di andarsene a gambe levate. Così accetta un'offerta di lavoro a Londra, con l'intenzione di ricominciare da capo o forse semplicemente nascondersi dal caos emotivo. Tuttavia, i suoi piani si complicano quando incontra Felix (interpretato da Will Sharpe di The White Lotus), che riesce a scalfire la corazza emotiva che Jessica ha costruito attorno a sé.

L'insieme del canovaccio richiama ovviamente quello di un prodotto di culto come Emily in Paris, ma Too Much marca le

distanze quando si passa ai dialoghi, per il suo tono più graffiante e disilluso. Se Emily cercava una rivincita glamour, Jessica cerca al contrario solitudine e redenzione. Come prodotto di genere funziona proprio bene.