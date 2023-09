Il ritorno delle grandi fiction in tv: ecco quali sono le 5 da non perdere

Un’altra stagione sta per prendere vita in tv. Una stagione fatta di tanti (e nuovi) programmi di informazione, di intrattenimento e di molto altro ancora. Le fiction restano il punto fermo per la programmazione delle reti Rai e Mediaset che, anche per la stagione 2023/2024, hanno organizzato un palinsesto di tutto rispetto che spazia su diversi generi e piani narrativi per cercare di coinvolgere, con storie di spessore, il pubblico che si sintonizza tutte le sere davanti la tv. C’è da dire che, sia dall’una che dall’atra parte, c’è una vasta scelta di fiction e, sulla carta, tutte sembrano dei prodotti molto promettenti. Ai grandi ritorni – tra settembre e ottobre – di Imma Tataranni, de I bastardi di Pizzofalcone e de Il Professore (tra i più attesi), si aggiungono altre fiction che animeranno i palinsesti. E, come per lo scorso anno, anche per il periodo autunnale, ci sono novità e ritorni da tenere d’occhio. Segno che la serialità made in Italy, sia di Rai che di Mediaset, ha ancora tanta voglia di sperimentare e di raccontate storie uniche e dalle grandi emozioni. Ma quali sono le fiction da non perdere? Ne abbiamo selezionate ben 5 che nelle prossime settimane animeranno la programmazione in prima serate dei colossi tv generalisti del nostro paese.

Maria Corleone

Creata da Pietro Valsecchi e diretta da Mauro Mancini in collaborazione con RTI, il debutto è fissato per mercoledì 13 settembre in prima serata su Canale 5. A interpretare il ruolo della giovane stilista, cresciuta in una famiglia mafiosa ma che realizzare il suo sogno lascia Palermo per Milano, è l’attrice Rosa Diletta Rossi. Composta da 4 episodi, la fiction è incentrata sulla storia di Maria Corleone. Girata a Palermo, la serie racconta il coraggio di una donna chiamata a una grande scelta: l’amore per il compagno o il sangue dei Corleone. Il sogno di fare la stilista spinge la donna a cambiare vita, tanto da lasciare Palermo per vivere a Milano. Nella sua vita c’è anche un compagno, un giovane procuratore da cui aspetta un figlio. Maria in occasione dell’anniversario di matrimonio dei genitori, don Luciano e Rosa, fa ritorno a Palermo dove viene coinvolta in un attentato. Questo evento cambia per sempre la sua vita. Da quel momento entra nei meccanismi criminali della * per difendere la vita e l’onore dei Corleone mettendo a rischio anche la sua storia d’amore. Una storia che affonda le mani, ancora una volta, nella storia malavitosa del nostro paese ma raccontando cosa c’è dietro lo sguardo lugubre della mafia siciliana.

Cuori 2

È stata una tra le serie di Rai Uno di maggior successo dello scorso anno che, inevitabilmente, torna in tv con gli episodi inediti della seconda stagione. Cuori 2 dovrebbe arrivare in tv a inizio ottobre ma, fin ora, fioccano già anticipazioni sui nuovi episodi. La stagione 2 sarà nuovamente ambientata presso l’Ospedale Le Molinette di Torino che, secondo le anticipazioni, resterà il fulcro intorno al quale ruoteranno le vicende dei protagonisti. La dottoressa Delia Brunello, il professor Corvara e il dottor Alberto Ferraris saranno ancora una volta i protagonisti indiscussi con le loro storie umane e personali che si mescolano con le emergenze ospedaliere. Le vicende prenderanno il via nel 1968, a qualche mese di distanza da dove le avevamo interrotte. Il pubblico conoscerà il destino di Cesare dopo l’operazione il quale aveva promesso di ritirarsi dal ruolo di primario, una volta superato l’intervento. Ma vedremo anche cosa succederà a Karen, l’hostess che ha una relazione con Ferraris, e che alla fine della prima stagione ha rivelato di aspettare un bambino. Cuori è un purissimo medical drama che racconta l’Italia degli anni ’60 e il mondo della medicina che guarda al progresso.

La voce che hai dentro

Dopo un periodo di assenza dagli schermi, Massimo Ranieri torna in tv a recitare per una nuova fiction che miscela azione, romanticismo e mistero, che debutta (salvo cambiamenti dell’ultimo minuto) dal 14 settembre su Canale 5 in prima serata. Come quella su Maria Corleone, anche La voce che hai dentro è composta da 4 episodi. Al centro della narrazione c’è la storia di Michele Ferrara – interpretato per l’appunto da Massimo Ranieri – nelle vesti di un uomo che torna in libertà dopo dieci anni di ingiusto carcere e che prova a salvare la casa discografica di famiglia. Prodotta da RTI con Lucky Red, la serie tv di Canale 5 è diretta da Eros Puglielli e nasce da un’idea dello stesso Massimo Ranieri. Un progetto molto interessante e ambizioso per la rete ammiraglia di Mediaset che unisce, per la prima volta, la tradizione della grande musica italiana con gli intrighi e le trame d’affari che prendono vita all’interno di una casa discografica. Nel cast anche Maria Pia Calzone, volto celebre della prima stagione di Gomorra.

Eppure cadiamo felici

Sulla scia del successo ottenuto da Raiplay con Mare Fuori, il canale in streaming della Rai cerca di trovare una nuova hit per il suo pubblico selettivo che si fa sempre più giovane e sempre più attento. E ci sono tante aspettative per la serie, in otto episodi, dal titolo Eppure cadiamo felici in arrivo a ottobre solo in streaming per una programmazione su Rai Due solo dal prossimo anno. Prodotta da Publispei, la casa di produzione presieduta da Verdiana Bixio, con Rai Fiction, la serie è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Enrico Galiano, pubblicato da Garzanti che è diventato uno tra i più importanti successi editoriali degli ultimi anni Protagonista è Gioia Spada, un’adolescenza difficile. La sua giovane madre è una donna bellissima, spigliata, capace di attirare gli uomini come miele e, da quando ha lasciato suo padre diversi anni prima, non sembra riuscire a stare nello stesso posto per più di poco tempo. Questa volta ha deciso di trasferirsi a Gorizia, a casa di nonna Claudia. Arrivata nella nuova scuola, Gioia si sente come un’estranea con i suoi compagni perchè non le interessano le mode, l’appartenere a un gruppo e le feste. Una notte incontra un ragazzo di nome Lo. Gioia per la prima volta sente che una persona è in grado di comprendere il suo mondo e, per la prima volta, capisce di non essere più sola.

Blanca 2

Altra grande fiction Rai che fa ritorno in tv con gli episodi inediti della seconda stagione, previsti dal prossimo 5 ottobre. Presentata con un plauso da parte del pubblico (giovane e non) al Giffoni Film Festival, le indagini serrate di Blanka, basate sui romanzi di Patrizia Rinaldi, raccontano di una giovane donna, spigliata e con il fiuto per le indagini, diventare consulente della polizia. Divenuta cieca a causa di un drammatico incendio, che è costata la vita alla sorella, spera lei stessa e con l’aiuto delle forze dell’ordine di trovare il colpevole. Sei gli episodi previsti per un racconto che miscela il crime, al drama e alla commedia per una serie adatta a tutti. E ora, oltre al caso di sua sorella, Blanca si troverà di fronte a nuovi segreti e nuovi misteri da risolvere per una seconda stagione che promette scintille.