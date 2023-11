Mare Fuori, cosa succederà nella quarta stagione (attenzione agli spoiler)

In poco tempo è diventata una tra le serie della Rai più viste e seguite sul web, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di massa. Un po' teen drama, un po' Gomorra, un po' racconto di formazione, la serie di Mare Fuori ha saputo giocare molto bene con tutti i suoi clichè, portando in tv un racconto coinvolgente (anche se un po' banale) su un gruppo di giovani che vivono all’IPM di Napoli, un carcere minorile che ha l’obbligo di reinserire i ragazzi nella società e tenerli lontani dalla malavita. E stagione dopo stagione, Mare Fuori ha saputo sempre re-inventarsi grazie a una storia fresca e sincera. Alla luce di un tale successo, la Rai ha continuato a investire sulla sua serie di punta. Infatti, per il prossimo mese di febbraio (così si legge in rete) su RaiPlay dovrebbero arrivare i primi episodi della stagione 4. Per ora solo in streaming sul canale web della Rai per arrivare poi su Rai Due in prima serata ma in un secondo momento.

Attualmente cominciano a circolare alcuni spoiler sui nuovi episodi dato che, durante la Festa del cinema di Roma, kermesse che si è conclusa il 28 ottobre, sono stati presentati i primi due episodi in anteprima della stagione 4. Alla presenza del cast che ha sfilato sul red carpet, che è stato travolto dall’affetto dei fan, il pubblico ha potuto dare uno sguardo al destino di Carmine, Rosa e Edoardo alla luce di quel drammatico colpo di scena che ha chiuso la terza stagione di Mare Fuori. Senza scendere troppo nei dettagli, i nuovi episodi partono a mille e fanno intuire come la storia non smetterà di emozionare il pubblico.

Dalle prime indiscrezioni che sono trapelate in rete pare che la prima scena della nuova stagione alzerà il velo su quanto è accaduto a Rosa e Carmine. La giovane pare che abbia fatto partire un colpo di pistola nel tentativo di uccidersi ma viene fermata da Carmine. Nel corso della colluttazione è il padre di Rosa a essere ferito mortalmente. Questo sfata l’idea del ritorno di Ciro (morto a fine stagione uno). Don Salvatore, ricoverato in ospedale, avrebbe dato un biglietto a Carmine di cui al momento non si conosce il contenuto. L’attenzione si sposta poi su Giulia alla quale viene proposto di incidere un album con le sue canzoni, ma l'incontro con il produttore discografico non va a buon fine. E poi Edoardo e Teresa finiscono a letto insieme dopo il risveglio del giovane, ferito anche lui dai tirapiedi di Don Salvatore. Non mancheranno le storie di Cucciolo, Milos, Micciarella e Doberman, a cui si uniscono anche Cardiotrap, Pino, Gulia e Silvia.