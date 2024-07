Scomparso il comico Bob Newhart, il professor Proton di "Big bang theory"

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto all'età di 94 anni Bob Newhart, il cabarettista americano che con la sua comicità è diventata una delle principali star televisive americane. A darne notizia, tramite i giornale USA, il suo addetto stampa, Jerry Digney, spiegando che l'attore si è spento nella sua casa di Los Angeles dopo una breve malattia.

La sua carriera

Era nato il 5 settembre del 1929 a Oak Park, nell'Illinois. Aveva studiato gestione aziendale alla Loyola University di Chicago, per poi essere arruolato nell'esercito e partire per la guerra di Corea. Al suo ritorno studiò legge per un breve periodo per poi trovare un lavoro come contabile e successivamente come interprete e scrittore di commedie.

Venne poi scritturato dalla Warner Bross Record con cui iniziò il lavoro che lo portò alla fama. Il successo arriva nel 1960 quando venne ingaggiato in un nightclub di Houston dove la sua serie di monologhi, The Button-Down Mind di Bob Newhart, vennero incisi in un album e raggiunsero il numero uno della classifica di Billboard. Anche l'album successivo The Button-Down Mind Strikes Back!, ottenne un grande successo.

Il successo televisivo e cinematografico

Forte della grande notorietà iniziò a recitare interpretando lo psicologo Robert Hartley in The Bob Newhart Show negli anni 70 e poi il locandiere Dick Loudon nella serie degli anni '80 Newhart. Ha recitato in Hot Millions, Catch-22, Cold Turkey, E.R., The Curse of the Judas Chalice, I Simpson, The Tonight Show With Johnny Carson, Everybody Loves Raymond, In & Out, Una bionda in carriera ed Elf.

In Italia il successo arriva con le sue apparizioni come guest star in molte sitcom molto amate. Ad iniziare da The Big Bang Theory ma anche in The young Shelton.

Amatissimo per la sua interpretazione, il suo ruolo del Professorgli fece vincere un Emmy nel 2013. Nel 2003 era poi stato Papà Elfo nella commedia natalizia Un elfo per amico. Nel 1993 è stato introdotto nell'Academy of Television Arts & Sciences Hall of Fame.