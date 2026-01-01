Le serie TV più attese del 2026, tra ritorni e novità

Il 2026 si preannuncia un anno ricchissimo per gli appassionati di serie TV. Tra saghe romantiche, thriller mozzafiato e prequel attesissimi, le piattaforme di streaming si preparano a conquistare il pubblico con grandi ritorni e nuove produzioni. In Italia, il 13 gennaio debutta HBO Max con un catalogo storico che include Superman, The Batman, Dune e la saga di Harry Potter, oltre a nuovi progetti seriali di grande interesse.

In generale tra i titoli più attesi su tutte le piattaforme ci sono Bridgerton 4, il prequel di Gomorra – Le origini, The Paper, Portobello, e l’adattamento live action di One Piece. Non mancano le novità americane come A Knight of the Seven Kingdoms, ambientato un secolo prima de Il Trono di Spade, e il ritorno di serie amate come Euphoria, Ted Lasso e The Boys. Torna inoltre la Napoli nera di delitti e fazioni, gialli alla Agatha Christie, Idris Elba ancora ad alta tensione e nuove avventure nel continente di Westeros.

Gennaio: grandi debutti

Gomorra – Le origini (9 gennaio, Sky e Now)

Alle origini della Napoli nera di delitti, fazioni e giochi di droga. Il prequel racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, catturando un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna. Ambientata nel 1977, tra contrabbando e l’arrivo dell’eroina, la serie esplora come Pietro entrerà nel mondo criminale. Interpretata da Luca Lubrano, è composta da 6 episodi, i primi quattro diretti da Marco D’Amore, supervisore artistico e co-sceneggiatore.

La sua verità (8 gennaio, Netflix)

Miniserie thriller americana di 6 episodi basata sull’omonimo romanzo di Alice Feeney (His & Hers), con Tessa Thompson e Jon Bernthal. Ambientata ad Atlanta, Anna (Thompson) si ritrova al centro di un omicidio nella sua città natale, scoprendo che ogni storia ha due facce: quella di lui e quella di lei.

The Pitt – Stagione 2 (13 gennaio, HBO Max)

Dalla squadra di E.R., la seconda stagione segue il Dr. Michael “Robby” tra emergenze, fuochi d’artificio, barbecue e sorprese al Trauma Medical Center di Pittsburgh.

Hijack 2 (14 gennaio, Apple TV)

Idris Elba torna come protagonista e produttore esecutivo nel thriller in cui un treno della metropolitana di Berlino viene preso in ostaggio. Otto episodi settimanali raccontano la crisi guidata dal negoziatore Sam Nelson.

I sette quadranti di Agatha Christie (15 gennaio, Netflix)

Mini serie di 3 episodi ambientata nell’Inghilterra del 1925. Una festa in una casa di campagna diventa teatro di un mistero mortale, risolto dall’improbabile detective Lady Eileen “Bundle” Brent, interpretata da Mia McKenna-Bruce. Nel cast anche Helena Bonham Carter e Martin Freeman.

Star Trek: Starfleet Academy (15 gennaio, Paramount+)

Dodicesima serie del franchise, composta da 10 episodi. Segue una nuova classe di cadetti alla Flotta Stellare tra amicizie, rivalità, primi amori e un misterioso nemico che minaccia l’Accademia e la Federazione. Holly Hunter è il capitano, con Paul Giamatti nel ruolo del villain.

A Knight of the Seven Kingdoms (18 gennaio, HBO Max)

Spin-off de Il Trono di Spade, ambientato circa un secolo prima. Narra le avventure di Ser Duncan l’Alto e del piccolo scudiero Egg (futuro re Aegon V). Sei episodi ricchi di avventura e meno sangue rispetto alla serie originale.

The Paper (26 gennaio, Sky e Now)

Sitcom mockumentary ambientata in una redazione del Midwest, tra conflitti tra colleghi, umorismo e satira sociale, nello stile di The Office.

The Beauty (22 gennaio, Disney+)

Thriller globale di 11 episodi prodotto da Ryan Murphy. Nel mondo dell’alta moda, alcune top model muoiono in circostanze raccapriccianti. Gli agenti FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall) indagano su un oscuro miliardario e un farmaco miracoloso chiamato “The Beauty”.

Shrinking 3 (28 gennaio, Apple TV)

Terza stagione della comedy sulla terapia e il dolore, co-creata da Jason Segel e Bill Lawrence. Harrison Ford e Segel riprendono i ruoli principali tra risate e riflessioni profonde.

Wonder Man (28 gennaio, Disney+)

Serie di 8 episodi che segue un attore alle prese con il remake di un film sui supereroi, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II. Nel cast anche Ben Kingsley ed Ed Harris.

Bridgerton 4 – prima parte (29 gennaio, Netflix)

Torna la saga Regency dei fratelli Bridgerton, concentrandosi su Benedict (Luke Thompson) e la sua storia romantica con un’affascinante invitata al ballo in maschera, interpretata da Yerin Ha.

Febbraio-Marzo: nuove prospettive

Portobello (20 febbraio, HBO Max)

Marco Bellocchio ricostruisce uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani, legato a Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni.

Scarpetta (11 marzo, Prime Video)

Nicole Kidman interpreta la patologa forense Kay Scarpetta nell’adattamento dei romanzi di Patricia Cornwell, tra indagini complesse e segreti familiari.

One Piece: Verso la rotta maggiore (20 marzo, Netflix)

Luffy e la ciurma affrontano nuove avventure nella Grand Line alla ricerca del tesoro più grande del mondo.

Primavera: ritorni e conclusioni



Euphoria – Stagione 3 (primavera/estate, HBO Max)

Zendaya torna nei panni di Rue Bennett, tra drammi adolescenziali, relazioni complesse e sfide personali.

The Boys – Stagione 5 (8 aprile, Prime Video)

Conclusione della saga dei supereroi corrotti, con violenza, politica e colpi di scena.

La legge di Lidia Poët 3 (Netflix)

Ultima stagione della serie italiana più vista su Netflix, che racconta la vita della prima avvocatessa donna in Italia.

The Bear – Stagione 5 (Disney+)

Carmy affronta nuove sfide lontano dal ristorante, mentre il team prosegue nella gestione della brigata.

Serie senza data precisa di uscita

Tra le più attese senza una data confermata troviamo Blade Runner 2099, X-Men ’97, Something Very Bad is Going to Happen, Lanterns, Half Man e molti altri progetti che continueranno a mescolare nostalgia e innovazione.

Il fil rouge del 2026

Il 2026 sarà caratterizzato da ritorni e riletture, con omaggi agli universi narrativi esistenti e un uso intelligente della nostalgia.

Serie nuove e sequel bilanciano passato e futuro, offrendo trame complesse, universi espansi e protagonisti indimenticabili. Tra colpi di scena, prequel, spin-off e adattamenti, il 2026 promette di essere unper ogni appassionato di serialità.