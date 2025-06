Serie tv, quali sono le più attese dell'estate 2025: le nuove uscite e i ritorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sa, l'estate rappresenta la stagione perfetta per recuperare le serie tv e scoprire nuovi titoli capace di arpionare la nostra attenzione nei mesi più caldi dell'anno. Proprio per i giorni più lenti e le ore più rilassate, l'estate è il periodo più adatto per i grandi recuperi o per la scoperta di nuovi titoli. E, se da una parte, la pratica del binge watching sembra ormai superata - con le piattaforme che stanno tornando sempre di più a proporre un episodio a settimana - avere tempo a disposizione per seguire tante belle storie è comunque un privilegio da non sottovalutare. Ma quali sono i titoli da recuperare in questa estate che si preannuncia già torrida?

Per gli amanti del genere gangster e mafia, che guarda a I soprano e alla filmografia di Martin Scorsese, il primo titolo che consigliamo è Mobland, serie televisiva in dieci episodi disponibile su Paramount+ e uscita lo scorso 30 maggio. La serie è incentrata sul personaggio di Harry (interpretato da Tom Hardy), che lavora come tuttofare per una famiglia appartenente al crimine organizzato e guidato da una coppia (Helen Mirren e Pierce Brosnan) che sembrano voler omaggiare da vicino i sovrani che William Shakespeare ha raccontato nel Macbeth. Si tratta di una serie estremamente violenta e quindi forse non adatta ai più sensibili. Per coloro che hanno amato The Walking Dead, invece, il 2 giugno su Sky arriva The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spinoff incentrato sul personaggio interpretato da Norman Reedus, che in questo show si avventurerà in Francia. Se sono gli zombie, poi, il vostro "tema" preferito, su Sky sono disponibili anche le prime due stagioni di The Last of Us, la serie tratta dall'omonimo videogioco che vede come protagonista il nuovo sex-symbol Pedro Pascal.

L'estate però è anche la stagione dei grandi ritorni. C'è infatti grandissima attesa per la terza (e ultima) stagione di Squid game, la serie coreana disponibile su Netflix che tornerà il prossimo 27 giugno, riprendendo la storia dal punto in cui si era interrotta alla fine della seconda stagione, con un cliffangher che ha lasciato tutti gli spettatori col fiato sospeso. Molto attesa è anche la quarta stagione di The Bear, disponibile su Disney+ e in arrivo il 27 giugno. La serie, che ha avuto il merito di lanciare ancora di più la stella di Jeremy Allen White, torna a raccontare la storia di Carmy, lo chef di Chicago alle prese con una famiglia disfunzionale, una madre incontrollabile (Jamie Lee Curtis) e il lutto ancora non elaborato per la perdita del fratello (Jon Bernthal). Per chi ama storie appena un po' più leggere, su Netflix è tornata anche Ginny & Georgia, incentrata sul rapporto tra una madre pronta a tutto per difendere la sua vita e un'adolescente alle prese con l'autolesionismo, l'amore e i problemi legati all'età più delicata di sempre.

Tra le nuove uscite non si può non citare Il baracchino, che dal 3 giugno è disponibile su Prime Video, e che è una serie animata tutta italiana, che vede come protagonista il proprietario di un cabaret (Lillo Petrolo), pronto ormai a chiudere i battenti davanti a un mondo che sembra aver perso la voglia e la capacità di ridere. Tuttavia una donna (Pilar Fogliati) decide di non arrendere e mette insieme una squadra di comici (Luca Ravenna, Michela Giraud, Edoardo Ferrario, per citarne alcuni), con il compito di salvare ciò che appare insalvabile. Per rimanere in tema Italia e comicità, tornano anche i The Jackal con la seconda stagione di Pesci Piccoli, disponibile dal 13 giugno sempre su Prime Video. Se invece volete respirare a pieno il profumo dell'estate, non possiamo che consigliarvi il recupero delle prime tre stagioni (antologiche) di The White Lotus.

Ogni stagione conduce lo spettatore in una meta diversa, caratterizzata dalla presenza dell'hotel di lusso e di un omicidio da scorprire. La seconda stagione è ambientata in Italia, in Sicilia, e vede come protagonista una straordinaria Sabrina Impacciatore.