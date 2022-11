Si torna nel mondo di Zootropolis

Con l’arrivo della piattaforma streaming di Disney+ tutto l’universo magico e fantasioso della casa di Topolino è in netta espansione. E lo abbiamo notato con il dilagare di film e serie tv che sono state inserite nel catalogo nel corso degli ultimi mesi. Prodotti che, in un certo qual modo, sono stati concepiti per erigere un ponte tra il mondo del cinema e quello del piccolo schermo. Una cosa simile è avvenuta con Zootopia+. La serie animata per tutta la famiglia è uno spin-off di Zootropolis (in inglese conosaciuto con il nome di Zootopia), il film in computer grafica che sei anni fa è stato un grande successo di pubblico e critica, tanto da vincere persino un premio Oscar come miglior lungometraggio di animazione. Ora, gli stessi personaggi sono stati scelti per una serie tv che, dal 9 novembre, arriva in streaming proprio su Disney+.

Annunciata più di un anno fa, sul "mito" di Zootropolis sono stati realizzati 6 episodi – 6 mini corti – per esplorare le avventure divertenti dell’agente Judy, del criminale Duke, del capo Bongo e di molti altri. Il progetto è stato realizzato con l’intenzione di raccontare qualcosa di più su tutti (o quasi) i personaggi che sono stari resi celebri nel film così da conoscere un po' meglio la vita nella città di Zootopia. Il trailer e le clip che sono trapelate in rete nel corso degli ultimi mesi hanno permesso di conoscere meglio il progetto che, di sé, è molto interessante anche se non riesce a convincere fino in fondo.

Infatti, Il film che è arrivato nei cinema, ha già raccontato tutto il necessario sui personaggi ideati da Rich Moore e Byron Howard. Ma questo non ha fermato a esplorare quel mondo così fantasioso. Abbiamo avuto modo di dare uno sguardo a tutti gli episodi e, seppur sono curati dal punto di vista grafico e registico, la serie risulta appetibile prettamente al pubblico dei più piccoli solo per qualche ora di svago.

"Dobbiamo dire grazie ai registi del film se la serie ispirata a Zootrpolis è diventata realtà – rivela uno dei produttori durante una conferenza stampa virtuale in diretta dall’America a cui abbiamo avuto modo di partecipare -. Si è ragionato come andare ben oltre i temi affrontati nel film, come proporre al pubblico qualcosa di nuovo e, nel nostro studio della Disney, abbiamo avuto la possibilità di presentare tutte le idee che avevamo in mente – aggiunge –. E’ stato incredibile. Un’esperienza unica".