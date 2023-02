Skam Italia 6 si farà: cast, anticipazioni e nuovo protagonista

Dopo tanta attesa e qualche incertezza, è ufficiale: Skam Italia 6 si farà. Ad annunciarlo lo stesso Netflix, che il 26 gennaio ha condiviso su Instagram la foto della primissima sceneggiatura, rivelando l'inizio della fase di produzione. Prossimamente, chissà già negli ultimi mesi del 2023, tornerà quindi l'amatissimo teen drama adattato dall'originale omonimo norvegese e sceneggiato da Ludovico Bessegato e Alice Urciolo.

Sullo schermo dovrebbero tornare tutti i giovani romani di cui abbiamo seguito le vicende nelle stagioni passate: Elia (Francesco Centorame), Sana (Beatrice Bruschi), Martino (Federico Cesari), Edoardo (Giancarlo Commare), Giovanni (Ludovico Tersigni), Luchino (Nicholas Zerbini), Niccolò (Rocco Fasano), Federica (Martina Lelio), Eva (Ludovica Martino), Silvia (Greta Ragusa), Filippo (Pietro Turano), ma anche le più recenti Viola (Lea Gavino) e Asia (Nicole Rossi). Ma c'è più di un'incognita.

Il focus

Arrivati a questo punto della storia, infatti, i protagonisti delle stagioni passate, compreso Elia che, bocciato, nel quinto capitolo era stato l'unico a ripetere l'anno, saranno avviati nelle loro carriere universitarie. La strada potrebbe quindi essere quella di seguire le avventure accademiche degli ex liceali, approfondendo il delicato passaggio dall'adolescenza all'età adulta. L'alternativa sarebbe quella di restare al liceo e spostare la lente sulle storie e i profili dei personaggi più giovani, come Asia e Viola.

A tal proposito si potrebbe captare qualcosa dalle osservazioni che Ludovico Bessegato aveva già espresso durante la presentazione di Skam Italia 5. "Il fatto che Skam rimanga una serie che parla di persone teen che vanno al liceo è una richiesta esplicita della Norvegia” ha detto Bessegato, lasciando però la porta aperta a tutti gli attori e le attrici che vorranno continuare a far parte di questa storia: “Nel caso in cui proseguissimo con una nuova stagione, non vedo ragioni per non introdurre una nuova generazione, che abbiamo già in parte introdotto in questa stagione. Non vedo motivi per non concentrarci su questa. Il vecchio cast parteciperebbe comunque nelle nuove vicende, così come è avvenuto nel caso degli altri remake europei che hanno proseguito oltre la quarta stagione. Ci farà piacere eventualmente trovare un modo”.

Il protagonista

Molto più chiacchierata è l'altra incognita: su chi si soffermerà la sesta stagione? Il format prevede infatti che ogni stagione si concentri su un determinato personaggio del cast. La quinta stagione è stata la prima a non appoggiarsi più al remake dello show originale (fermatosi alla quarto capitolo) e l'esperimento è riuscito. Elia è stato protagonista di una trama inedita che, tra entusiasmo e qualche polemica, ha portato sugli schermi il problema del micropene e gli stereotipi sulla mascolinità. Si pensa quindi che al centro della sesta stagione ci possa essere un personaggio femminile. Tra quelli storici, a non avere avuto ancora centralità sono la fragile Silvia e la simpatica Federica. C'è chi scommette che sarà proprio lei la protagonista, così da poter affrontare le tematiche legate al corpo e agli standard di bellezza. Pensiamo alla scena molto condivisa in cui sentiamo la ragazza dire a Elia: "Mi chiamate 'Federicona' da cinque anni e sono ancora vostra amica".