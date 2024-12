Squid Game: perché le maschere hanno forme geometriche?

Ascolta ora 00:00 00:00

La serie tv targata Netflix Squid Game è tornata ad essere un forte argomento di conversazione con l'uscita della seconda stagione, approdata sul colosso dello streaming on demand lo scorso 26 dicembre, in tempo per un binge-watching durante le festività natalizie. Sin dal suo debutto, Squid Game ha fatto parlare di sé per la trama cruda e le scene violente: la trama, infatti, ruotava intorno a un uomo che accettava di partecipare a dei misteriosi giochi per poter vincere un montepremi ricchissimo e cancellare così i suoi debiti. Solo una volta iniziato il gioco, però, i partecipanti scoprivano che si trattava di un gioco al massacro, e che tutti coloro che non riuscivano a "vincere", venivano uccisi a sangue freddo. La seconda stagione riprende questo stesso schema, però con un elemento di novità, rappresentato da una maggiore consapevolezza. L'arrivo del nuovo arco di episodi ha già fatto parlare di sé, un po' per delle polemiche legate a un personaggio transgender, un po' per la qualità dell'intero prodotto, che secondo molti non è all'altezza della prima stagione. Detto questo, però, Squid Game continua ad essere la serie più vista di questi giorni, al punto che gli spettatori hanno ricominciato a farsi domande sui molti aspetti che caratterizzano la trama. E proprio uno di questi "misteri" ha finalmente trovato una risposta.

Proprio come avveniva anche nella prima stagione, anche Squid Game 2 si avvale di un luogo circoscritto in cui far svolgere le prove e che è sorvegliato da soldati speciali, guardie di sicurezza che indossano tute fucsia e hanno i volti nascosti da maschere con sopra incise diverse figure geometriche, come il cerchio o il quadrato. Proprio nel corso della seconda stagione è stato spiegato che le "guardie" indossano le maschere non solo per non farsi riconoscere, ma soprattutto per mantenere una sorta di equità nel controllo dei giochi: mantenere l'anonimato e la riservatezza, in altre parole, dovrebbe significare che tutti i giocatori hanno la possibilità di giocare ad armi pari, con gli addetti alla sicurezza che sono dei veri e propri superpartes. Ma perché le forme geografiche? Come si vede, i "lavoratori" hanno tre diverse maschere: triangolo, cerchio e quadrato. Sono forme che servono, come si legge su Movieplayer, a identificare il tipo di lavoro che si svolge all'interno dell'arena. Il grado più basso è quello rappresentato dai cerchi, che devono svolgere i lavori considerati più umili: eliminare il sangue, pulire le zone di gioco, smaltire i cadaveri e occuparsi dei bisogni primari dei giocatori. Al secondo livello ci sono i triangoli: proprio come la forma geometrica potrebbe far pensare a un sistema piramidale che indica una salita, i triangoli sono coloro che sono riusciti a far "carriera" e che quindi hanno anche la possibilità di uccidere i giocatori e, di fatto, far procedere il gioco. Il livello più alto, dunque, è quello di coloro che indossano il quadrato: essi hanno più potere, possono dare ordini diretti ai livelli inferiori e rispondono solo al Frontman. Non è un caso, inoltre, che siano stati scelti questi simboli geometrici: il cerchio, che di solito rappresenta la continuità, indica in Squid Game i lavori quotidiani che devono essere svolti ciclicamente.

Il triangolo, invece, ha un suo potere direzionale e quindi spesso è utilizzato per rappresentare tanto un cambiamento (come il cambiare livello) quanto un pericolo (e infatti i lavori col triangolo sono coloro che uccidono i giocatori). Infine il quadrato simboleggia armonia e stabilità, la perfezione, ed è perciò lecito che a indossarlo siano coloro che si trovano sul gradino più alto della gerarchia interna a Squid Game.