Star Wars alza bandiera pirata

Se vi avventurate in una galassia lontana lontana sulle tracce della nuova serie Disney+ Star Wars Skeleton Crew farete un'esperienza decisamente nuova per l'universo fantascientifico inventato da George Lucas. Immaginiamo di finire su un pianetino tranquillo dove un gruppo di ragazzini sogna di fare come i vecchi jedi che hanno salvato la Repubblica. In realtà sono costretti ad un ritmo scolastico piuttosto noioso per diventare dei tecnici spaziali.

Poi le cose prendono tutta un altra piega quando sotterrata in mezzo ai boschi trovano una misteriosa nave spaziale pirata... E la banda di ragazzini viene proiettata nella fascia esterna della galassia in mezzo a bucanieri robotici, alieni spietati e equipaggi di raziatori che hanno come unica legge l'uso del blaster. Ed è in questa sciarada di violenza incontreranno il più strano dei mentori-bucanieri, interpretato da Jude Law. Fermiamoci qui con la trama per non rovinare la visione. Soffermiamoci, invece, sul fatto che i creatori di Skeleton Crew, Jon Watts e Christopher Ford hanno deciso di raccontare come sarebbe se alcuni giovani fan devoti della trilogia di Star Wars in un'avventura molto simile a quelle che li ha abbagliati sul grande schermo.

Insomma hanno creato una sorta di I goonies in salsa spaziale in cui il pubblico più giovane si sente calato dentro l'avventura. E chi rimpiange gli anni ottanta si sente tornare a casa. L'esperimento è strano ma funziona.