Stranger Things 5: stanotte il gran finale, dove vederlo e cosa aspettarsi dall’ultimo episodio

L’avventura di Stranger Things è arrivata al capolinea. Dopo anni di misteri, legami indissolubili e minacce provenienti dal Sottosopra, la quinta stagione della serie Netflix si prepara a salutare definitivamente il pubblico. L’attesa è altissima anche in Italia, dove i fan contano le ore che li separano dall’episodio conclusivo. Vediamo quando sarà disponibile e quali elementi caratterizzeranno il finale di questa lunga saga.

Orario di uscita dell’episodio finale

Netflix ha scelto una distribuzione in tre blocchi per l’ultima stagione. I primi quattro episodi sono stati rilasciati il 26 novembre 2025, gli episodi dal quinto al settimo sono arrivati il 26 dicembre, mentre l’ottavo e ultimo capitolo, che funge da vero e proprio epilogo, sarà disponibile a partire dalle 2:00 di notte, nelle prime ore del 2026.

Non si tratta di una puntata come le altre, il finale durerà circa 2 ore e 5 minuti, assumendo la forma di un autentico film conclusivo. Negli Stati Uniti l’evento verrà proiettato anche in circa 500 sale cinematografiche, mentre in Italia l’episodio, dal titolo “Il Mondo Reale”, sarà visibile esclusivamente in streaming su Netflix.

Anticipazioni sul capitolo conclusivo

La quinta stagione nasce con un obiettivo chiaro, tirare le fila di tutte le storyline avviate sin dalla prima stagione. Vecna tornerà al centro della scena come antagonista finale, mostrando un lato ancora più minaccioso. Grande attenzione sarà riservata anche a personaggi chiave come Will Byers, la cui evoluzione e i nuovi poteri avranno un ruolo determinante, così come alle dinamiche del gruppo, messo a dura prova dagli eventi estremi.

Cast e produttori hanno più volte anticipato che il finale sarà carico di emozioni, intenso e pensato per offrire una chiusura soddisfacente, capace di rispondere ai molti interrogativi rimasti aperti nel corso degli anni.

Le polemiche e le speranze dei fan

Non sono mancate le critiche alla seconda parte di questa stagione finale, alcune scelte narrative hanno diviso il pubblico e acceso il dibattito online. Proprio per questo, le aspettative sull’ultimo episodio sono ancora più alte. Dopo un’attesa così lunga, i fan sperano in un epilogo in grado di rendere giustizia alla serie e al suo universo narrativo.

Anche se Stranger Things si concluderà ufficialmente con quest’ultimo

capitolo, il mondo creato dai fratellinon scomparirà del tutto, sono già previsti nuovi progetti, tra cui lo spin-off animato “Tales From ’85”, destinato a tenere viva l’eredità della serie.