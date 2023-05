Tornano gli spogliarellisti di Sheffield nella serie tv di Full Monty

Nel 1997 è stato uno dei lungometraggi di maggiore successo che ha convintoa critica e pubblico, capace di essere sia una sagace commedia sull’amicizia che un potente dramma di formazione. All’epoca, il film di Full Monty ha avuto un enorme impatto, vincendo sia l'Oscar per la miglior colonna sonora e ben tre BAFTA - su undici nomination - incluso il premio di miglior film. Ora, tutti ma proprio tutti gli iconici protagonisti tornano a indossare (per modo di dire) di nuovo i panni dei mitici spogliarellisti di Sheffield in un’omonima serie tv, in arrivo in streaming (anche in Italia) dal 5 giugno su Disney+. Un progetto che è stato già annunciato nel 2021 ma che, purtroppo, ha avuto alcuni ritardi per diversi problemi sul set e durante la fase di sceneggiatura. Passato il brutto momento la serie può arrivare in tv, e ora il trailer di Full Monty – la serie si mostra in tutta la irriverente bellezza.

Non si tratta di un reboot ma di un vero e proprio sequel che prende forma lì dove è finito lo storico film e ambientando la storia ben 25 anni dopo. Chi sperava di trovare Gaz e company ricchi e famosi dopo il successo ottenuto come spogliarellisti, rimarrà un po' deluso. Infatti, le cose non sono andate per il verso giusto. Gli otto episodi di Full Monty seguono lo stesso gruppo di fratelli, ormai non più giovanissimi, mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield. Costretti ad affrontare una terribile crisi lavorativa, si destreggiano nei sempre più fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e dell’impiego. La serie con sfumature di drama e commedia racconterà cos’è successo ai membri del gruppo dopo che si sono rimessi la divisa, esplorando i loro momenti più brillanti, più folli e più disperati. Inoltre, ed è forse il tratto più interessante, metterà in luce come il mondo esilarante di questi eroi della classe operaia, che risiedono ancora a Sheffield, sia cambiato nel corso dei decenni.

Robert Carlyle, visto di recente in Once Upon a time, torna a indossare i panni di Gaz. Con lui ritroviamo anche Mark Addy, Tom Wilkinson, Lesley Sharp, Paul Barber, Steve Huison e Wim Snape tutti pronti per una nuova avventura tragi-comica che divertirà e commuoverà i fan. Grande assente è Hugo Speer. Come si legge dalle news trapelare in rete, l’attore che ha interpretato il ruolo didi Guy non apparirà nella serie perché è stato licenziato per cattiva condotta sul set.