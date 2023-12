La vera sorpresa di Netflix: ecco qual è il prodotto più visto in streaming a Natale

Essere in cima alla classifica di Netflix? Di sicuro è un grande vanto per il colosso dello streaming mondiale ma, dominare la top ten, non significa che il prodotto condiviso in catalogo sia di qualità e dai contenuti ricercati. Sappiamo fin troppo bene che la classifica non sempre rispecchia i veri gusti del pubblico – tranne in rare occasioni – e in vetta finisce sempre il film, la serie tv o il documentario che più è stato virale in rete a discapito – la maggior parte delle volte – di molti prodotti che meriterebbero di più l’attenzione. Le cose funzionano così. A volte, però, anche le classifiche di Netflix riescono a stupire, facendo pensare quanto sia difficile capire (e imparare) i gusti del pubblico. Infatti, il colosso dello streaming ha reso noto quali sono i prodotti che sono stati seguiti con più attenzione e dedizione durante le feste di Natale. E, nonostante il nuovo (e contestato) film di Zach Snyder si sia difeso bene, in vetta c’è qualcosa di veramente usuale.

Durante tutta la settimana di Natale, su Netflix il “Camino per casa vostra” è balzato alla numero uno della top ten. Non è né un film né una serie tv, ma si tratta di un filmato, lungo sessanta minuti, che inquadra un legno di betulla che arde con lentezza. Una sola inquadratura, nessuna trama, nessun colpo di scena. Niente di niente. Eppure questa ripresa ha totalizzato più visite di quanto ci si potesse aspettare. Da sempre disponibile in catalogo, dal 22 dicembre il file è stato aggiornato con la versione in 4K. Il video del camino scoppiettante è da alcuni anni un must del periodo natalizio, ma negli ultimi giorni ha scalato vertiginosamente le classifiche di Netflix non solo nel nostro Paese, ma è addirittura riuscito ad accaparrarsi il primo posto in graduatoria anche in Francia, Spagna, Germania e molti altri paesi dell’Unione Europea.

Strano ma è così. È stato visto così tante volte che ha scalzato, almeno nella settimana appena trascorsa, il film Il mondo dietro di te con Julia Roberts, la prima parte di Rebel Moon, colossal fantascientifico ma criticato di Snyder, e persino lo show comico (e scorretto) di Ricky Gervais. Di sicuro, con l’arrivo su Netflix di Berlino – lo spin off de La casa di Carta – la classifica verrà ulteriormente stravolta, ma quanto è successo farà scuola per Netflix. A quanto pare, durante le feste, il pubblico ha preferito vedere qualcosa di rilassante invece che un film carico di adrenalina.