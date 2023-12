Ecco quando arriva su Netflix "Supersex", la serie sulla vita di Rocco Siffredi

È un personaggio che è famoso a livello mondiale non solo perché è considerato il “re del porno”. Noto principalmente il suo lavoro, Rocco Siffredi si è comunque tagliato un ruolo di tutto rispetto nel panorama mediatico di oggi. Attore di film erotici, da sempre si è fatto “ambasciatore” dell’erotismo, insegnando un mestiere che in pochi considerano tale. Inizia la sua carriera nel 1984 dopo un paio di anni da modello per diventare poi un vero maestro nell’arte del sesso. Anche se più volte ha rivelato di volersi ritirare delle scene, oggi è ancora in attività ma non come attore ma regista e produttore. Una figura di spicco che, nonostante un mestiere per nulla facile, è entrato per diritto nel nostro immaginario comune. E ora è Netflix che vuole rendere omaggio a Rocco Siffredi con una serie tv. Annunciata da diverso tempo, ora c’è la conferma che il progetto – tutto italiano – è realtà e arriverà in streaming dal prossimo mese di marzo.

Con il titolo di Supersex, previsto dal 6 marzo del 2024, il colosso dello streaming annuncia una miniserie tv che sarà liberamente ispirata alla vita e alle imprese del mitico Siffredi. 7 gli episodi previsti per uno show televisivo creato e scritto da Francesca Manieri, prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment - una società del gruppo Fremantle –, e con la partecipazione di Matteo Rovere per Groenlandia - società del gruppo Banija -. Tutti gli episodi sono diretti da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Al centro di Supersex, di cui in rete sono state già diffuse le prime immagini, si promette un racconto audace e disinibito ma molto romanzato sulla vita di Rocco Siffredi. Al centro di questa serie tv c’è la sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, il tutto condensato in un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi e poi la pornostar più famosa al mondo.

Alessandro Borghi, attore sulla cresta dell’onda visto di recente anche in Diavoli, è stato scelto per interpretare proprio Rocco Siffredi, mentre Jasmine Trinca è Lucia, personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita. Si aggiunge Adriano Giannini che interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, e Saul Nanni veste i panni di Rocco ragazzo. Nel cast anche Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (nel ruolo di Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (che interpreta Moana), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina).