Una vita raccontata a tutto gas

Ascolta ora 00:00 00:00

Netflix ha deciso di raccontare, per la prima volta in forma drama, la storia di uno dei più grandi piloti di formula 1 della storia, Ayrton Senna (1960 - 1994). I risultato è Senna, una miniserie in sei episodi che è disponibile dal 29 novembre sulla piattaforma. Le puntate esplorano in forma romanzata e molto empatica la vita privata, le origini, la carriera e la terribile fine del pilota brasiliano che ha scritto pagine indelebili della storia della Formula 1. A vestire i panni di questo talento assoluto della guida è Gabriel Leone (nella foto). Questo attore brasiliano, classe '93, aveva già interpretato un altro pilota: nel film Ferrari di Michael Mann aveva dato volto e corpo ad Alfonso de Portago (1928 - 1957) anche lui morto in gara in un tragico incidente. Ora torna, in questa serie dove sia nella gestualità che nel volto è incredibilmente somigliante al vero Senna.

Sulla trama ovviamente non c'è molto da dire, essendo stata la vita di un mito come Ayrton Senna esplorata a più riprese da libri, biografie e documentari.

La forza della serie è nella regia che alterna con precisione la forza pazzesca e adrenalinica delle scene di corsa a dialoghi ben fatti che esplorano l'umanità di un mito e le sue paure. Una narrazione rispettosa e onesta che rifugge dall'effetto facile. Un biopic ben fatto, ovvero una rarità.