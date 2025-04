La serie su Harry Potter ha già i suoi insegnanti

Ascolta ora 00:00 00:00

Non sono ancora stati scelti i giovani attori nei ruoli principali di Harry Potter, Hermione e Ron, ma sono stati ufficializzati ieri da Hbo sei nomi importanti nel cast dell'attesissima serie tratta dai libri di J.K Rowling. I fan di tutto il mondo attendevano con ansia notizie su uno dei progetti televisivi più imponenti del prossimo decennio. Il ruolo di Albus Silente, preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, sarà affidato a John Lithgow (foto), celebre per aver recitato in The Crown nella parte di Winston Churchill e recentemente apparso anche nella pellicola candidata all'Oscar Conclave. Janet McTeer sarà la nuova Minerva McGranitt, l'insegnante di trasfigurazione interpretata magistralmente da Maggie Smith nelle pellicole. McTeer ha recentemente avuto parti nel film The Menu e nella serie Kaos. Severus Piton, il professore di pozioni, avrà il volto di Paapa Essiedu, attore britannico di colore il cui ultimo film è The Outrun. Luke Thallon, apparso ne La favorita di Yorgos Lanthimos, sarà Quirinus Raptor, l'insegnante di difesa contro le arti oscure. Nick Frost sarà il gigante Rubeus Hagrid mentre Paul Whitehouse, vecchia conoscenza dei fan perché apparso in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, avrà il ruolo del custode della scuola Argus Gazza.

Insomma, già da ora, con il parco insegnanti quasi al completo, i fan si possono immaginare come saranno rielaborate le celebri avventure del coraggioso maghetto che ha appassionato milioni di bambini e ragazzi.

Le riprese inizieranno in estate negli studi della Warner Bros di Leavesden, nel Regno Unito, gli stessi utilizzati per i film originali della saga e la prima stagione sarà disponibile sulla piattaforma Max, si presume, nel 2027. La serie sarà un adattamento fedele dei libri dell'autrice J.K.

Rowling, che sarà anche produttrice esecutiva, insieme a Francesca Gardiner, che ha scritto la sceneggiatura. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi. Per il ruolo dei tre protagonisti principali, Harry, Hermione e Ron, sono ancora in corso i casting: ben 32.000 giovani hanno inviato il provino.