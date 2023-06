Silvestrin contro Fedez per il "Love Mi"

Dove mette mano Fedez scoppia immediatamente la lite social. È capitato anche l'altroieri durante e dopo la seconda edizione del «Love Mi» il concerto benefico organizzato da Fedez per sostenere l'associazione Andrea Tudisco OdV dove sul palco si sono esibiti più di trenta artisti per oltre cinque ore di show.

Da un lato ci sono stati i 20mila ragazzi, quasi tutti giovanissimi, che in piazza Duomo a Milano ballavano e cantavano felici, dall'altro chi del concertone non ha apprezzato praticamente niente, anzi ha sparato a zero.

Fra questi ultimi spicca Enrico Silvestrin, ex vj di Mtv, che ha trascorso la serata a twittare al veleno sulla manifestazione.

«Stammer... andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della m... di questo Paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura».

Questo il contenuto di uno dei tweet che, ovviamente, è subito diventato virale. Silvestrin, classe 1972, con un seguito non indifferente su YouTube e sul suo canale Twitch che si presenta come «l'unica tv musicale alternative» sulla piattaforma, non ha usato giri di parole per stroncare l'evento. Giusto per aggiungere qualcun'altra delle sue ragioni critiche: si parte con «La venue perfetta del Love Mi è Guantanamo» per finire con «Anche il pubblico ha l'autotune». In mezzo un più articolato: «Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo». Fedez non ha risposto, ma tanti altri l'hanno fatto, ed è scattata la solita (sterile) battaglia social.

Ma questo è solo l'ultimo degli scontri in cui Fedez si è trovato coinvolto negli ultimi tempi. Il suo podcast Muschio Selvaggio lo ha messo in rotta di collisione con il suo socio lo youtuber Luis Sal. Fedez è stato sull'orlo del litigio anche con Gerry Scotti (difficile immaginare personaggio più pacifico), ma il presentatore è riuscito bonariamente a stemperare i toni. Ma alla fine gli scontri social si trasformano in visibilità. Se, relativamente all'ultimo scontro social ne abbia più a guadagnare Silvestrin o Fedez non sta a noi dirlo.