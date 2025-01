Al Ces 2025 un robot aspirapolvere con braccio retrattile

L’anno nuovo per gli appassionati della tecnologia in casa, quella che può farci risparmiare tempo e fatica, inizia con una prima sorpresa, in arrivo da Las Vegas. Ancora prima dell’apertura del Consumer Electronics Show, la fiera d’inizio anno dove molti marchi presentano le novità dell’anno, Roborock ha tolto il velo ai nuovi modelli per il 2025. A parte i prevedibili miglioramenti, uno di questi nuovi robot aspirapolvere ha una novità inaspettata: un braccio estensibile per rimuovere piccoli oggetti dal proprio percorso. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità presentate dal marchio cinese e come potrebbero aiutarci a facilitare i lavori domestici.

Un braccio utile ed intelligente

Nel corso dell’evento al Venetian Expo, Roborock presenta la nuova linea di robot aspirapolvere, apparecchi senza compromessi in quanto a soluzioni innovative. Il modello più scenografico è sicuramente il Saros Z70, quello che Roborock chiama il “primo robot prodotto in massa” ad essere dotato di un braccio robotico a cinque assi retraibile. Il braccio OmniGrip permette allo Z70 di pulire aree irraggiungibili e, soprattutto, spostare piccoli oggetti come calzini, ciabatte dal peso non superiore a 300 grammi per continuare il proprio ciclo di pulizia. Il fatto che sia contenuto in uno chassis di soli 7,98 centimetri di altezza è sicuramente una sorpresa, come il fatto che sarà reso più intelligente con aggiornamenti del software.

Oltre al braccio, il sistema di navigazione autonoma StarSight ha una serie di sensori e videocamere in grado di mappare le superfici di casa vostra con una precisione superiore ai tradizionali sistemi laser, rendendo il processo di pulizia sempre più efficace. Combinato con il dock multifunzione, il Saros Z70 sembra un grosso passo avanti rispetto ai modelli precedenti. Se il sistema che vi permette di usare le telecamere per scattare foto ai vostri animali domestici è una curiosità, la capacità di controllarlo con la voce tramite gli assistenti vocali è molto più interessante.

Date e prezzi? Non subito

Se lo Z70 è molto scenografico, buona parte delle innovazioni di Roborock sono presenti anche sugli altri modelli della linea Saros, il 10 e il 10R. Finora disponibili solo sui mercati asiatici, sono altrettanto sottili, sono anch’essi dotati del sistema di navigazione automatico StarSight 2.0, che gli consentirà di riconoscere ed evitare ben 108 ostacoli differenti. Presente anche in questo caso il sistema VertiBeam, pensato per permettere al robot di evitare ostacoli laterali tramite l’uso di un laser verticale largo montato sopra al sensore anteriore.

Il sistema AdaptiLift, che consente al robot di alzarsi o abbassarsi di 10mm potrebbe essere utile in caso di tappeti a pelo lungo o soglie alte fino a 4 centimetri. Roborock assicura che serve ad evitare di trascinare polvere con il robot, migliorando la circolazione dell’aria e favorire l’asciugatura dei pavimenti. Il dock multifunzione renderà la pulizia del robot decisamente più smart, dato che è in grado di ricaricarlo solo quanto basta per finire le pulizie, aspettando una fascia oraria più conveniente per riportare la batteria al massimo.

Il modello di base della linea Saros, invece, si affida ad un sistema di navigazione più tradizionale, il Lidar, reso però più preciso dall’aggiunta di un laser extra per evitare graffi e rientrare all’interno dello chassis quando deve entrare in spazi ristretti. Acquistato con il RockDock Ultra 2.0 e dotato di sufficiente forza per aspirare e lavare efficientemente le vostre superfici, il Saros 10 sarà una scelta interessante per gli utenti. In quanto a prezzi e disponibilità, Roborock ha annunciato che i prezzi e la disponibilità della linea Saros in Italia saranno comunicati in seguito, ma sicuramente entro il primo semestre del 2025.

Aspirapolvere e lavatrici hi-tech

Il marchio cinese ha pensato anche a una nuova gamma di aspirapolvere e lavapavimenti wet & dry. La serie F25 è dotata di alcune soluzioni intelligenti, come il cosiddetto FlatReach Deep Cleaning, un’articolazione a 180° gradi che permette di appiattire del tutto l’aspirapolvere e raggiungere lo sporco anche sotto mobili particolarmente bassi. Questi apparecchi hanno poi un rullo innovativo, con due raschietti che dovrebbero servire ad evitare che i peli degli animali o i capelli si aggroviglino riducendo nel contempo gli aloni sulle superfici.

Una delle altre novità in ambito di smart home presentata al Ces è la nuova linea Zeo dedicata alle lava-asciuga intelligenti. Roborock sta per lanciare anche in Italia i modelli Zeo One, Zeo Lite e Zeo Mini, lavatrici accomunate dalla tecnologia di asciugatura Zeo-cycle: secondo il marchio cinese l’impiego di zeolite per assorbire il vapore acqueo dovrebbe aiutare a proteggere i tessuti delicati. Questa tecnologia brevettata da Roborock consente di asciugare gli indumenti a soli 50 gradi centigradi, cosa che aiuta anche a ridurre il consumo di elettricità.

Se gli aspirapolvere F25 saranno lanciati in Italia nel primo semestre del 2025, la linea Zeo, al momento rimarrà esclusiva di alcuni mercati europei ed asiatici. Vi faremo sapere se queste lava-asciuga smart arriveranno anche in Italia nei prossimi mesi.