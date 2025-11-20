Eureka e gli sconti per il Black Friday: tutto per la pulizia della casa

Eureka lancia una serie di promozioni interessanti per il Black Friday, occasione che permette di portarsi a casa gli ultimi prodotti dedicati alle pulizie domestiche. Ecco tutte le offerte disponibili.

Pulizie di fino: le lavapavimenti wet & dry

Con il termine wet & dry si definiscono le scope lavapavimenti capitanate dalla FloorShine 880, l'ultima novità presentata a IFA 2025 a Berlino. FloorShine 880 ha dalla sua la migliore potenza di aspirazione della gamma, 24.000 Pa, una spazzola con mocio da 450 giri al minuto e una pressione sul pavimento di 45 Newton per eliminare più facilmente le incrostazioni oltre alla possibilità di lavare il mocio con acqua calda a 100 gradi prima di asciugarlo con aria calda nella sua base.

In occasione del Black Friday, Floorshine 880 si può acquistare al prezzo scontato di 489,90€ al posto del listino di 579€, con uno sconto del 15%.

Per chi cerca un prodotto dal prezzo interessante, senza rinunciare alle funzionalità, c'è anche Eureka RapidWash 730 che ha il grande vantaggio di avere il rullo lavapavimenti completamente esposto sui due lati, così da pulire a filo di mobili e battiscopa.

Durante le pulizie, poi, risulta utile lo snodo che permette di appiattire la lavapavimenti a 170 gradi così da passare sotto alcuni mobili e ostacoli più facilmente. RapidWash 730 è disponibile con lo sconto del 40% a soli 299€.

Grazie agli sconti è possibile sia iniziare a crearsi la propria dotazione di prodotti smart per la pulizia della casa, sia espanderla perché una lavapavimenti può essere l'aggiunta perfetta per chi ha già un robot aspirapolvere (o lava-aspira) e vuole completare il set con una scopa utile sia per le pulizie di fino, sia per un intervento rapido di pulizia ad esempio per asciugare un liquido versato sul pavimento in pochissimi istanti e senza avviare il robot.

Tutti gli sconti di Eureka al Black Friday

Le promozioni di Eureka abbracciano tutta la gamma, incluso uno dei prodotti top del marchio. Stiamo parlando di Eureka J15 Max Ultra, modello recensito qui.

Inutile dire che questo è quello da scegliere se si vuole automatizzare completamente la pulizia di casa, incluso il lavaggio dei pavimenti e la pulizia dei bordi. J15 Max Ultra ha infatti una potenza di aspirazione di 22.000 Pa che permette di raccogliere anche i detriti più grossi, fino a pietrisco sottile e accumuli di terriccio che possono popolare una zona giorno collegata con giardino dove animali domestici e bambini possono portare in casa particelle di sporco di dimensioni maggiori.

Inoltre i moci controrotanti vengono lavati e igienizzati con acqua calda a 80 gradi nella stazione autopulente con due serbatoi (più quello della polvere) e ci sono anche i bracci estensibili (per aspirare e lavare ai bordi dei battiscopa o dei mobili), un sistema anti-groviglio che si è dimostrato perfetto nella nostra prova (zero capelli e peli nella spazzola centrale), la capacità di superare piccoli gradini di 4,5 cm di altezza e l'aggiunta della visione con riconoscimento degli oggetti tramite Intelligenza Artificiale che evita gli ostacoli (cavi, giocattoli, calzini, escrementi di animali e via dicendo). Con lo sconto del 25% si porta a casa a 899,99€ durante il Black Friday.

Per chi vuole risparmiare c'è comunque l'ottimo Eureka J15 Evo Ultra: