Le novità di Mammotion per rendere autonoma la cura di giardino e piscina

L’idea alla base è semplice, ma nessuno ci aveva ancora pensato: creare un robot veramente autonomo per la pulizia quotidiana della piscina esattamente come avviene già per i robot aspirapolvere in casa: non serve un umano che li posiziona e li avvia, ma tutto si può fare anche da remoto.

Spino E1 Pro, entra ed esce dalla piscina senza aiuti

Così nasce il nuovo Spino S1 Pro, un robot pulisci piscina che ha una docking station diversa da tutte le altre perché è la prima automatizzata. Collegata alla corrente, così da occuparsi anche della ricarica, la stazione base si posiziona a bordo piscina e si estende poco sotto al pelo dell’acqua con una piccola scaletta di fissaggio. Il robot è posizionato sulla piattaforma e, all’avvio programmato o controllato tramite app anche quando siamo fuori casa, un braccio robotico cala in acqua Spino S1 Pro che può iniziare il lavoro.

Un vantaggio non da poco, perché se siamo fuori e decidiamo di improvvisare un party in piscina, si può avviare la pulizia da remoto e trovare tutto pulito all’arrivo, così da non fare brutte figure con gli ospiti…

Durante la pulizia, il robot di Mammotion non sfoggia particolari innovazioni, ma sfrutta la tecnologia allo stato dell’arte del produttore, con l’aggiunta della luce guida che serve a orientare verso la stazione di ricarica.

Spino S1 Pro lavora pulendo il fondo, arrampicandosi e pulendo anche le pareti e si gestisce in autonomia per quanto riguarda il galleggiamento. Terminato il compito, segue la luce guida emessa dalla stazione e si posiziona in modo da essere agganciato dal braccio robotico che lo porta alla base mentre l’acqua dei serbatoi viene scaricata per alleggerire il natante.

Una gamma completa di robot per il giardino

Mammotion ha il suo business principale nel mondo dei robot tagliaerba, e qui si è imposta nella categoria di quelli senza filo che sta diventando sempre più affollata di concorrenti, nonostante esista ancora un mercato di tosaerba con filo guida che risultano più scomodi ma restano ancora in commercio.

Per rinunciare al filo, Mammotion combina il Lidar a 360 gradi, una videocamera con funzioni di intelligenza artificiale per il riconoscimento degli oggetti e il sistema NetRTK.

Così il posizionamento è fatto tramite NetRTK che include la connettività gratuita a vita tramite SIM, il Lidar scansiona l’ambiente creando una mappa che tiene conto anche di distanza e profondità e riconosce siepi e cespugli e la videocamera fa il lavoro di fino per aggirare vasi, oggetti e simili.

I modelli disponibili sono diversi, e partono da quelli che coprono i giardini privati più piccoli per