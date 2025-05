Nuki Smart Lock Ultra: recensione dopo due mesi e guida alle serrature smart

Si può rinunciare alle chiavi con la tranquillità di non restare chiusi fuori di casa? Questa è la domanda a cui abbiamo cercato di rispondere con la recensione della nuova Nuki Smart Lock Ultra, l'ultima evoluzione delle serrature smart.

In realtà, questo esperimento nasce ormai due anni fa, con la sostituzione di entrambe "serrature" (spiegheremo dopo che in realtà non si sostituisce niente) e l'abbandono delle chiavi fisiche per aprire la porta principale di casa. Prima con la vecchia generazione di Nuki, ora con il nuovo modello più tecnologico, veloce e piacevole da vedere.

In foto la nuova Ultra (in alto) a confronto con la vecchia Lock Pro (ora Smart Go)

Cos'è una serratura smart?

C'è spesso confusione quando si parla di serrature smart. In realtà il termine corretto, poco nobile e adatto alla maggior parte di quelle in circolazione, sarebbe quello di girachiave elettrico. A conti fatti, una serratura smart è un dispositivo che non richiede necessariamente di cambiare il cilindro o di sostituire le chiavi che già abbiamo e si posiziona sul lato interno della porta che vogliamo gestire.

Vanno fatte alcune verifiche, ben indicate sul sito di Nuki, ma nella maggior parte dei casi le serrature con cilindro di tipo Europeo sono compatibili. Si chiama girachiave perché, se avete una serratura che può essere aperta da fuori anche quando la chiave è inserita all'interno, il motorino elettrico si occuperà di sbloccare la porta agendo proprio sulla chiave inserita nella toppa. E se c'è il pomello? Tramite un set di adattatori, o cambiando il cilindro con quello fornito in confezione nel caso della Ultra, si può utilizzare il girachiave come "gira pomello", ottenendo lo stesso risultato ed evitando di sacrificare una chiave che, altrimenti, andrebbe tenuta sempre all'interno del dispositivo. Nella gamma di Nuki ci sono più scelte:

Nuki Smart Lock Ultra : include nella confezione il nuovo cilindro e 3 chiavi . Si tratta della soluzione più elegante e compatta e non richiede di usare l'adesivo o forare la porta perché si aggancia perfettamente al suo cilindro integrato

: nella confezione . Si tratta della soluzione e non richiede di usare l'adesivo o forare la porta perché si aggancia perfettamente al suo cilindro integrato Nuki Smart Lock Pro : è un po' più sporgente della Ultra, ma si può montare sopra ai cilindri esistente . L'installazione può essere fatta tramite bi-adesivo incluso o tramite supporto che si aggancia al cilindro, ma è impossibile dare una valutazione sulla semplicità perché dipende dalla vostra porta. Sul sito ufficiale c'è un tutorial per prendere le misure e si utilizzano le vecchie chiavi .

: è un po' . L'installazione può essere fatta tramite bi-adesivo incluso o tramite supporto che si aggancia al cilindro, ma è impossibile dare una valutazione sulla semplicità perché dipende dalla vostra porta. Sul sito ufficiale c'è un tutorial per prendere le misure e . Nuki Smart Go: è la precedente generazione, con un nuovo nome, qualche aggiornamento tecnico ed è certamente più ingombrante di Pro e Ultra. Costa meno, ma se volete sbloccarla da remoto dovete pagare 49€ per abilitare questa funzione.

Nuki Smart Lock Ultra, come funziona

L'installazione è abbastanza semplice se sapete sostituire un cilindro europeo, e il corpo principale (con il motorino) si aggancia e sgancia in pochi istanti grazie alla predisposizione, senza forare la porta, giocare con gli adattatori o usare adesivi. Fatto questo, l'app ci guida in tutti i passaggi necessari per la calibrazione: in pratica i sensori del motorino elettrico si tarano per capire quante mandate di chiave fare in apertura e chiusura.

Lo stesso processo si applica a Smart Lock Pro e Go, con l'eccezione che in quei casi non va sostituito il cilindro. Terminate le operazioni di installazione, l'utilizzo è intuitivo perché potremo aprire la porta in diversi modi:

con la chiave tradizionale : la serratura smart permette sempre di aprire dall'esterno con la chiave fisica

: la serratura smart permette sempre di aprire dall'esterno con la chiave fisica con l'app : apriamo l'app sullo smartphone e blocchiamo o sblocchiamo la serratura (che agisce sulla chiave interna o sul pomello)

: apriamo l'app sullo smartphone e blocchiamo o sblocchiamo la serratura (che agisce sulla chiave interna o sul pomello) con il tastierino (codice/impronta) : Nuki propone un tastierino che permette di sbloccare la porta tramite tessera NFC, impronta digitale, codice numerico

: Nuki propone un tastierino che permette di sbloccare la porta tramite tessera NFC, impronta digitale, codice numerico con metodi più evoluti se si è dotati di una smart home

E per chiuderla dall'interno? Semplicissimo, si utilizzano i metodi esposti sopra ad eccezione della chiusura manuale che viene gestita sia tramite ghiera integrata da ruotare a mano, sia premendo il tasto centrale.

Smart Home: l'integrazione intelligente (ma occhio ai rischi)

La sicurezza della Nuki Pro è garantita da una serie di protocolli: per usare l'app, ad esempio, serve un codice segreto o l'impronta digitale, così anche in caso di furto del telefono siamo sicuri che nessuno può entrare in casa. Eventuali hacker che volessero provare a entrare agendo tramite WiFi o Bluetooth troverebbero la porta sbarrata (letteralmente) dai sistemi di sicurezza e crittografia. Insomma, la presenza di una serratura smart non aumenta i rischi perché, per ladri e malintenzionati, il metodo più facile per entrare in casa sarebbe comunque quello "storico": scassinare la serratura meccanica.

Qualche rischio in più arriva se decidete (è facoltativo) di integrare Nuki Pro nella smart home, per un semplice motivo: dipende dove e come la integrate. Grazie al supporto a Matter, infatti, la Nuki può essere integrata in Home Assistant, Homey Pro e Apple Homekit, ma supporta anche Alexa e simili.

Bisogna, in pratica, dare le autorizzazioni di apertura e chiusura ad un sistema gestito da terze parti: dipende quanto vi fidate della sicurezza di quel sistema, o quanto siete diligenti nel configurarne uno voi.

Due mesi di utilizzo: non accenna a scaricarsi

Abbiamo provato ad utilizzare Nuki Pro quotidianamente per due mesi, durante i quali le chiavi fisiche non sono mai state utilizzate. Con diverse aperture e chiusure ogni giorno, la serratura ha perso solo il 24% della carica, confermando l'ottima autonomia dichiarata.

In questo test non è stata abusata la chiusura automatica che è una funzione utilissima se la vostra porta di casa è accessibile da una zona di pubblico passaggio perché blocca la serratura a ad ogni chiusura fisica della porta. In questo caso l'autonomia calerà un pochino; considerate le ottime prestazioni con l'utilizzo base, però, si può facilmente ipotizzare la necessità di una ricarica ogni 4/6 mesi anche con un utilizzo intenso.

Durante la prova, comunque, la connessione WiFi è sempre stata attiva, così da poter gestire da remoto la chiusura o l'apertura, utile ad esempio quando dovete far entrare in casa un vicino o un parente per controllare qualcosa in vostra assenza. E Matter, il protocollo per integrare la serratura Nuki nella smart home, è stato utilizzato per aggiungere il dispositivo a Home Assistant.

Nuki ha impostato poi un sistema di sicurezza che ci avvisa quando la batteria scende sotto al 20% e continua ad avvisarci sia tramite notifiche, sia tramite mail (se vogliamo), così da essere sicuri di non rischiare mai di arrivare a zero. E in due ore, la serratura è pronta per altri 4/6 mesi di utilizzo: insomma è impossibile restare a secco, ma anche se dovesse succedere, basta usare le chiavi fisiche recuperano il mazzo di emergenza da un amico o da un parente.

Duplicare le chiavi in pochi secondi

La gestione da remoto e la creazione di chiavi virtuali sono due dei vantaggi di una serratura smart. Dimenticatevi la necessità di creare duplicati per amici, parenti e personale di servizio: basta l'app per dare l'accesso alle persone più fidate, o si può creare un codice temporaneo da dare da usare sul tastierino numerico.

Il codice poi può avere già una data di scadenza pre-impostata, utile per chi gestisce un B&B o una casa in affitto, ad esempio: grazie alla connessione WiFi, la serratura può essere gestita da remoto e possiamo scaricare il registro delle attività che ci dice quale utente ha aperto o chiuso la porta in una determinata data.

Difetti e cosa migliorare

Rispetto alle generazioni precedenti, la nuova Nuki Pro è migliorata tantissimo nella velocità di apertura e nelle dimensioni: ora è molto compatta, ma ha comunque una batteria di ottima durata, e il suo motore elettrico è un brushless che apre la serratura in pochi istanti. Esiste addirittura una modalità, più rumorosa, che la apre in un attimo girando la chiave a velocità estrema, ma consuma più batteria.

Peccato, però, che con Nuki non è possibile gestire due serrature smart tramite un singolo tocco sull'app o un singolo tastierino numerico. Se avete una porta con 2 serrature, uno scenario non raro, dovrete acquistare due Keypad.

Inoltre da un leader di settore come Nuki, ci si aspetterebbe quel qualcosa in più a livello software, come ad esempio la possibilità di programmare un blocco automatico della serratura quando tutti i membri della famiglia si sono allontanati dalla casa. Oggi è possibile attivare il blocco automatico basato sulla posizione di un singolo utente, ma se si è in più persone è una funzione che non va attivata perché si rischia che gli altri membri della famiglia, magari in giardino, rischino di restare chiusi fuori quando lo smartphone dell'utente principale si allontana.

Prezzo e le alternative per tutte le tasche

Nuki Smart Lock Ultra costa 349€, una cifra che la pone nella fascia alta tra le serrature smart ma va considerato che include il cilindro nella confezione.

Dalla sua, ha il vantaggio di essere rapidissima nel funzionamento, molto più elegante e compatta di alcuni competitor, con tanti anni di sviluppo software e affidabilità alle spalle e con un'app fatta bene. Inoltre è integrabile praticamente con qualsiasi smartphone e con i principali ecosistemi di domotica e casa smart ed è probabilmente quella con il motore più potente oggi in commercio, impressionante già nella velocità base. Restando in casa c'è la versione Pro: 249€ e non serve sostituire il cilindro. Ottima e compatta.

Nuki Smart Lock Go costa 149€, è la vecchia generazione che costa apparentemente meno, ma è stata castrata con un blocco via software. Infatti per avere lo sblocco da remoto bisogna pagare, una tantum, 49€.

su altri modelli, nello specifico lachema è disponibile su Amazon in un pacchetto interessante: a 169 € include l'hub utilizzabile con altri prodotti Switchbot e il tastierino numerico con impronta digitale.

Anche Nuki Go propone un pacchetto con il tastierino ma costa di più (209€) e non ha il lettore di impronte digitali, oltre al fatto che vanno aggiunti i soliti 49€ per lo sblocco da remoto che Switchbot non richiede.