Costruire l'invisibile, il premio Bianchi Industrial per due team studenteschi italiani

Nasce all'interno della Formula ATA un importante premio voluto fortemente da Bianchi Industrial che da otto anni sponsorizza quella che è conosciuta come Formula SAE (Society of Automotive Engineers). Quest'anno, con il concorso Componenti in corsa. In gara per mostrare l'invisibile, ha deciso di premiare due team provenienti dalla Scuola di Ingegneria dell’Università di Firenze (il FIRENZE RACE) e dal Politecnico di Milano (il DYNAMIS TEAM).

Le eccellenze del futuro

La Formula SAE è una competizione universitaria internazionale di design ingegneristico, che prevede la progettazione e la produzione di un'auto da corsa, valutata durante una serie di prove in base alle sue qualità di progettazione e di efficienza ingegneristica. Venne istituita nel 1981 con lo scopo di dare agli studenti universitari la possibilità di confrontarsi in una competizione che consentisse di mettere in pratica quanto appreso durante il proprio percorso di studi. La competizione si è diffusa in tutto il mondo, con molti eventi annuali organizzati direttamente dalla SAE o dalle varie associazioni nazionali di ingegneri e tecnici dell'automobile.

In Italia la prima edizione si è svolta nel 2005, organizzata dall'ATA (Associazione Tecnica dell'Autoveicolo, ndr), da cui ha poi preso il nome, che si è svolta presso l'Autodromo FIAT di Balocco (VC), per poi spostarsi in location diverse fino ad arrivare al circuito Riccardo Paletti di Varano 'de Melegari (PR) che è l'attuale ubicazione dell'evento. Durante la competizione ogni team di studenti deve progettare, costruire, testare e promuovere il prototipo, il quale viene poi valutato con otto tipologie di prove, che spaziano dalle performance pure, al design, alla pubblicizzazione e alla presentazione del veicolo stesso.

L'importanza del capitale umano futuro

La Bianchi Industrial, una delle nostre eccellenze italiane creata nel 1921 con l'attuale presenza di 5 Paesi dell'Europa Occidentale e un fatturato nel 2022 che ha superato i 200 milioni, con una visione imprenditoriale futuristica ha compreso sin da subito l'importanza dell'investire nel capitale umano universitario per creare le eccellenze del futuro. Ora studenti, domani ingegneri e tecnici super specializzati nel settore automobilistico o nella progettazione di parti, di cui la Bianchi Industrial è leader.

Per questo oltre alla sponsorizzazione iniziata 8 anni fa della formula Ata, ha lanciato il concorso Componenti in corsa. In gara per mostrare l'invisibile, fornendo alcuni dei suoi componenti di produzione ai due team provenienti dalla Scuola di Ingegneria dell’Università di Firenze (il FIRENZE RACE) e dal Politecnico di Milano (il DYNAMIS TEAM) per la costruzione di due auto con cui racconteranno il loro concetto di invisibile. Nota come tecnologia stealth, (invisibile, ndr) viene usata anche nell'industria automobilistica e di difesa con componenti ad alta efficienza, funzionalità e durabilità ma dalla visibilità discreta.

L'appuntamento per tutti colori che vogliono ammirare questi due progetti è per il 13 settembre dalle ore 10.00 alle 15.00 presso la sede di Bianchi Industrial in via Zuretti 100 a Milano, dove ci sarà anche la premiazione alla presenza della giuria formata da dai Product Manager di Bianchi Industrial: Ing. Alberto Paiardi (responsabile sistemi lineari e automazione), Francesco Longo (responsabile automazione e pneumatica) e l’ing. Ulisse Bia (settore automazione).