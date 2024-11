Follia woke del NY Times: le donne biologiche sono "donne non transgender"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un delirio estremista. Non si può definire in altro modo quanto scritto dal New York Times in un articolo risalente a giovedì. Il celebre quotidiano statunitense ha infatti dedicato ampio spazio a una controversia che ha travolto il mondo della pallavolo universitaria femminile, dopo che diverse squadre hanno perso le partite contro la San Jose State University e la giocatrice trans Blaire Fleming. Ebbene, nell’articolo in questione la testata ha utilizzato il termine “donne non transgender” per riferirsi alle donne biologiche. Sì, avete capito bene: “Donne non transgender”.

Una follia woke che ha scatenato veementi proteste sui social network. Tra le critiche è spuntato anche il j’accuse di Martina Navratilova, leggenda del tennis nonché una delle atlete gay più famose al mondo. La sua stroncatura è perentoria: “New York Times, fai schifo. Siamo donne, non donne non transgender. Solo le donne faranno in futuro” . Associazioni e organizzazioni dedicate alle donne hanno attaccato duramente il giornale per la definizione tutt’altro che inclusiva, bensì destinata a gettare benzina sul fuoco. Sul tema è intervenuta anche l'ex parlamentare Pd Anna Paola Concia su X: "Così non si può andare avanti. Lo dico per il bene delle donne e anche delle persone transgender. Il NYT ha definito le donne biologiche 'donne NON transgender'. NO! Ci sono le donne e le transgender. Martina Navratilova giustamente si è ribellata. Fermatevi!!!" .

Il caso dell’atleta trans tiene banco da diversi giorni negli Stati Uniti. In segno di protesta, diversi college della Mountain West Conference hanno rinunciato a giocare contro la San Jose State University per la presenza della Flaming, nata uomo. Diverse squadre hanno acceso i riflettori al problema della sicurezza di giocare contro una giocatrice transgender.

"non dovrebbero rinunciare a questa opportunità in attesa di un sistema più ponderato e migliore che garantisca tutti gli atleti"

La squadra della Boise State ha rinunciato alla semifinale del campionato, insistendo sul fatto che le sue giocatrici