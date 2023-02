Oggi è il Giorno della Marmotta: cos'è l'usanza americana sul meteo

Non è vero che le previsioni del tempo le fanno soltanto i meteorologi e gli addetti ai lavori: nel mondo esiste un animale molto speciale, la marmotta Phil, che ogni 2 febbraio, dal 1886, esce dalla sua tana per "dire" come proseguirà la stagione invernale, se la primavera busserà presto alla porta o se il freddo più crudo proseguirà indisturbato ancora a lungo.

Cos'è la previsione della marmotta

L'attesa è di quella da grande evento: nella città di Punxsutawney, in Pennsylvania, decine migliaia di persone si radunano per celebrare un rito secolare, il "Groundhog Day": si aspetta che il roditore esca dalla sua tana e, se vede la sua ombra, la città vivrà altre sei settimane d'inverno; se non vede la sua ombra, la primavera arriverà in anticipo. La marmotta meteorologa è una vera e propria star a sua insaputa: pur non avendo alcuna valenza scientifica, la cittadina aspetta l'evento praticamente per tutto l'anno. Tutto il mondo può seguire l'evolversi della vicenda sul sito web ufficiale con la marmotta definita "predittore meteorologico straordinario" tanto forte e sentita è l'usanza.

" Phil prevede il tempo da oltre 120 anni. È preciso il 100% delle volte. Solo il presidente della cerchia ristretta parla con Phil e di solito mantengono le loro conversazioni su argomenti più semplici ", scrivono dall'associazione, che ha al suo interno una vera e propria gerarchia da presidente, vicepresidente, tesoriere, gestore, capo sanitario e figure particolari chiamate "segretario del Grande Freddo" o "l'uomo di ghiaccio".

Dove nasce la tradizione

Molti non lo sanno ma questa tradizione è stata esportata dagli immigrati tedeschi in Pennsylvania sostituendo la marmotta con altri animali quali riccio, tassi e anche orsi che erano utilizzati con lo stesso scopo: fare previsioni "meteorognostiche", che è la versione non scientifica della meteorologia che si basava anche su osservazioni astronomiche del cielo e, nel concreto, da quelle fatte dagli animali. Come detto, la tradizione è nata ben 136 anni fa ed è diventata di proporzioni mondiali tant'é che nella cittadina americana accorrono persone anche da altre aree lontane centinaia di chilometri per assistere all'evento.

Secondo alcuni media americani, il primo Groundhog Day in assoluto sarebbe stato creato da un editore di un giornale locale, Clymer Freas, convincendo tutti i membri del suo club, Punxsutawney Groundhog, sull'idea di Groundhog Day. La tradizione vuole anche che l'animale, durante l'estate, beva una sorta di elisir che gli concede altri sette anni di vita.

La marmotta resa celebre dal film

Uno dei motivi di questa popolarità risale anche al film con Bill Murray "Ricomincio da capo" dove l'attore americano interpreta un giornalista chiamato Phil Connors che deve recarsi a Punxsutawney per realizzare un servizio sulla ricorrenza del Giorno della marmotta. Da quel momento succede una cosa particolare: rimane bloccato in uno spazio temporale che si ripete sempre uguale ogni giorno: suona la sveglia, la radio manda in onda sempre lo stesso brano (I Got You Babe di Sonny & Cher), e la giornata trascorre esattamente come quella del giorno precedente. Compreso che non poteva ribellarsi o cambiare il corso degli eventi, Connors si fa furbo e prova a sfruttare le stesse 24 ore in maniera diversa e a suo favore spendendo tutti i soldi che ha e provando a conquistare più donne possibili tanto, male che va, il giorno successivo tutto ricomincia daccapo. Alla fine, questa specie di "incantesimo" si rompe quando inizia a comprendere come fare davvero a migliorare la sua vita e la sua persona.