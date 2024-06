Giorno del Ricordo, firmato un protocollo d'intesa per percorsi di formazione e celebrazione

Il 4 maggio è stato sottoscritto dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, un: " Protocollo di intesa per iniziative e percorsi di formazione e istruzione volti a celebrare il Giorno del Ricordo e a diffondere la storia della Frontiera Adriatica a dirigenti, docenti e studenti degli Istituti Scolastici toscani" .

Un grande riconoscimento

Quello raggiunto è un importante riconoscimento per il grande lavoro di testimonianza e di approfondimento portato avanti nel corso degli anni nelle scuole in occasione del Giorno del Ricordo dai rappresentanti dell’ANVGD in Toscana, territorio dove ci sono stati Centri Raccolta Profughi importanti come Laterina (AR), Sant’Orsola a Firenze, Marina di Massa e Marina di Carrara.

Le iniziative che verranno messe in campo

Il fondamentale lavoro e il radicamento nel territorio dell’ANVGD in Toscana si è ulteriormente rafforzato, e questo protocollo ne è la dimostrazione, e getta le basi per un lavoro di alto profilo in collaborazione con le istituzioni. Le due associazioni in sinergia, promuoveranno iniziative, eventi e incontri di formazione nelle classi, online e in presenza; definiranno -nel rispetto delle competenze e responsabilità disegnate dal piano nazionale della formazione dei docenti - percorsi di formazione e ricerca del personale docente sui temi collegati al Giorno del Ricordo.

Inoltre verrà promosso un concorso annuale sui temi dell’esodo e delle foibe, che consentirà agli studenti coinvolti di approfondire in maniera più diretta le tematiche della tragedia istriana, fiumana e dalmata, con l'organizzazione di visite nei luogi dove si consumò la tragedia e ai luoghi legati all'esodo istriano con la memoria e le testimonianze degli esuli.

Il primo appuntamento

Mercoledì 5 giugno c'è già stato il primo appunto con un incontro con la referente dell’Ufficio III dell’USRT Prof.ssa Silvia Alessandra Sangiovanni, alla presenza del presidente del Comitato provinciale di Firenze dell’ANVGD, Prof.ssa Daniela Velli, e del coordinatore regionale ANVGD per la Toscana, Guido Giacometti, per procedere nella strutturazione del progetto Esodo: radici storiche, memoria e futuro e sono state messe in campo ulteriori proposte presentate dal coordinatore regionale.

Daniela Velli, anche Consigliere nazionale ANVGD, ha espresso la sua soddisfazione: " Ritengo che sia un importante obiettivo raggiunto per l’associazione che rappresento Finalmente le scuole della Regione Toscana potranno partecipare a conferenze di formazione, ispirate alle Linee Guida per la Didattica della Frontiera Adriatica, tenute da storici di altissimo livello e alla presenza di testimoni di

prima e di seconda generazione".

A settembre inoltre è previsto il primo evento, un seminario regionale di formazione per dirigenti e docenti di cui verranno a breve definiti i dettagli organizzativi.