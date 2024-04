Italiani da competizione

Niente suscita più domande del sesso, una cosa che però può dare parecchie risposte.

Gira da qualche giorno, a cura della autorevole (?) World Population Review, una curiosa ma indicativa classifica sul «Numero medio di partner sessuali per Paese» nel 2024. Insomma: quante relazioni hanno mediamente le persone nel corso della vita, nazione per nazione. Purtroppo la classifica si riferisce solo agli uomini. Un ennesimo antipatico atto di sessismo.

Comunque i dati forniti sono interessanti. Diciamo

subito che gli italiani hanno una media di 11,8 partner sessuali in tutta la loro vita. A parte il fascino misterioso del punto decimale («Io ho avuto 7,3 donne, ma quella che ho amato di più è la 0,3»), inorgoglisce il fatto che siamo noni al mondo! A pari merito con gli svedesi, anche se però loro hanno le svedesi

Primi i turchi (ma è affidabile una nazione retta da Erdogan?): 14,5. Dimostrazione che si può barattare un po' di libertà in cambio di tempo libero per fare sesso. Seconda e terza, Australia e Nuova Zelanda con 13. Poi gli islandesi (sono così pochi che in

pratica tutti sono stati a letto con tutte) e ultimi gli indiani (3). Il mito del sesso tantrico va rivisto.

Per il resto notiamo che i francesi sono in bassa classifica e i tedeschi in bassissima.

Si capisce forse perché abbiano così tanta voglia di invadere - freudianamente - altri Paesi.