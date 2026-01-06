Lotteria Italia, l'estrazione, i biglietti vincenti e tutti i premi

Sono stati estratti oggi, nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai a Roma, i biglietti della Lotteria Italia 2025. L’estrazione - ricorda Adm in una nota - è stata effettuata in seduta pubblica sotto il controllo del “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita”, composto dall’Avv. Alessandra Amato con funzioni di Presidente, dal Dott. Mario Lollobrigida, dalla Dott.ssa Teresa Rosaria De Luca, dalla Dott.ssa Elisabetta Poso e dalla Dott.ssa Carla Stroppa. Quest’anno sono stati venduti 9.616.109 biglietti, grazie anche al prezioso contributo del programma televisivo Rai Affari Tuoi, abbinato alla Lotteria Italia.

Nel corso della trasmissione, sono già stati comunicati e distribuiti premi giornalieri per 840.000 euro. Novità della Lotteria Italia 2025 è l’assegnazione di un premio speciale di 300.000 euro. L’estrazione è prevista, in diretta televisiva su RAI, in anteprima rispetto alla puntata speciale di Affari Tuoi. Il numero e gli importi dei premi della Lotteria, a esclusione del primo di 5 milioni di euro e del premio speciale, già stabiliti dal “Regolamento per l’assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2025” consultabile sul sito www.adm.gov.it, sono stati definiti oggi durante la riunione del Comitato. Successivamente, nel corso della puntata speciale dell’Epifania di Affari Tuoi, come ormai tradizione, verranno annunciati i biglietti vincenti di Prima categoria.L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo.

Il premio speciale di 300 mila euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto Serie M 291089 venduto ad Auronzo di

Cadore provincia di Belluno. L'estrazione è avvenuta sempre su Rai 1, in anteprima rispetto a quella finale, con la procedura che partirà dalle 21:00 nella sala delle lotterie nazionali di Roma, come spiegato da Agipronews.