Osservatorio Nazionale Bullismo, Claudia Conte è la nuova portavoce

È Claudia Conte la nuova portavoce Ufficiale dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. Tra i suoi compiti, quello di curare i rapporti con la stampa e i media nazionali, presentare le principali iniziative pubbliche dell’Osservatorio e supportare lo sviluppo della strategia comunicativa e delle partnership culturali.

L'annuncio è arrivato dallo stesso ente per voce del suo presidente, Luca Massaccesi: "La scelta di Claudia nasce da una profonda stima personale e professionale", ha detto, "La sua capacità di dialogare con il mondo dei media, delle istituzioni e della cultura rappresenta un valore straordinario per la nostra missione nazionale. Sono certo che saprà dare voce ai nostri progetti con sensibilità, autorevolezza e grande umanità, contribuendo a diffondere un messaggio di rispetto che oggi è più necessario che mai".

Una nomina che rafforza l’attività dell'Osservatorio stesso, che nel 2026 intensificherà le proprie attività nelle scuole, nelle comunità territoriali e nelle istituzioni attraverso programmi formativi, campagne di sensibilizzazione e progetti innovativi dedicati alla prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile. Diverse anche le attività già programmate, come la Maratona Bullismo, le Olimpiadi del Rispetto, il Tour educativo nazionale e i progetti dedicati al mondo scolastico.

"Accolgo questo incarico con profonda gratitudine", ha detto Conte, "I valori del rispetto, della solidarietà e della legalità fanno parte della mia identità e guidano da sempre il mio impegno personale e professionale.

Mettere la mia voce al servizio dell’Osservatorio significa contribuire a diffondere questi principi fondamentali e a sostenere i giovani in un percorso di crescita consapevole. È una responsabilità importante e un privilegio che assumo con entusiasmo".