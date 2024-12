Se Diabolik esce da una Jaguar rosa

Ascolta ora 00:00 00:00

Immaginate Diabolik che esce dalla sua Jaguar E. Non più quella nera, storica icona ma rosa metallizzato e pure elettrica. Chiederebbe i danni mentre Eva fuggirebbe a bordo di una Ape Piaggio made in India. Roba che i nuovi proprietari indiani, ci risiamo, quelli della Tata Motor hanno deciso di mettere sul mercato per rompere le scatole ai cinesi e le vetrine dei concessionari, perché una Jaguar color magenta intenso non è una cosa seria, sarebbe come vedere la Gioconda con il piercing.

Ma al grido di vieni avanti creativo ormai non dobbiamo più stupirci di nulla, se il mondo dell’automobile è in crisi è colpa della scelta sull’elettrico ma sono saltati i fusibili delle aziende costruttrici che sono cadute nella trappola e non hanno percepito il pericolo.

Sta di fatto che anche lo spot pubblicitario della Jaguar è roba woke, un ridicolo tentativo di rendere tutto uguale e inclusivo, una sfilata di moda e non di modelli, semmai di modelle, roba che a Coventry, sede antica della fabbrica, deve aver provocato, tra gli operai, rigurgiti potenti e non dovuti alla serate al pub con dosi industriali di lager.

Sta a vedere che qualche stilista sta pensando a rivestire Diabolik e lady Eva, via la tuta nera e avanti con un fucsia che è meno luminoso del magenta di cui sopra ma fa fine. Anzi è la fine di tutto.