La solidarietà agli agenti insultati? Per Granelli è propaganda elettorale

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli insulti all'Italia e alle forze dell'ordine e le violenze denunciate da un gruppo di turiste belghe. Quello che è successo a capodanno in piazza Duomo «non è una cosa che non possiamo far finta di non vedere o sottovalutare. É una cosa di una gravità assoluta». Ad affermarlo ieri è stato il governatore Attilio Fontana, a margine del pranzo benefico promosso dai City Angels all'hotel Principe di Savoia. A proposito degli stranieri già identificati e denunciati per gli attacchi contro lo Stato e le forze dell'ordine, Fontana sostiene che «queste persone che non intendono integrarsi con la nostra nazione, con i nostri valori, hanno fatto una sorta di dimostrazione plateale. Era un tentativo di dimostrare una loro presa di posizione netta contro l'Italia, la Lombardia, Milano, e non possiamo fare finta di nulla. Altrimenti significherebbe rischiare, per il futuro, di essere travolti da questa situazione». E sulle polemiche sollevate da esponenti di sinistra e anche dal consulente del sindaco per la sicurezza Franco Gabrielli sull'istituzione delle zone rosse, il governatore ribatte che «vanno sostenute e difese, sono molto utili. É chiaro che questa era la prima volta che venivano applicate, ci vorrà qualche aggiustamento».

Le «zone rosse» istituite prima di capodanno dal prefetto e condivise al tavolo per l'Ordine e la sicurezza anche dal Comune si è innescato un cortocircuito. Gabrielli le ha criticate, per l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli sono invece uno strumento molto utile. «Con Gabrielli ci sentiamo ogni giorno» premette Granelli, che poi ribadisce che «esiste il Daspo, che secondo me è uno strumento utile. Avere strumenti per fermare e allontanare persone che creano problemi concreti alle sicurezza, è utile. Non usiamo queste cose per fare una inutile battaglia». E invita a «non tirare la giacchetta alle forze dell'ordine per fare la campagna elettorale. Io ho la massima fiducia nelle forze dell'ordine, quella sera ho incontrato polizia, carabinieri, polizia locale e tutto il sistema di sicurezza. Invito ad avere sempre fiducia, a sostenerle e noi lo stiamo facendo». Sui social aggiunge: «Scusate se qualcuno della politica cerca di usarvi». Anche se il questore Bruno Megale, ad esempio, non ha considerato propaganda la solidarietà portata ieri dal ministro del Turismo Daniela Santanchè con una delegazione di esponenti di Fratelli d'Italia, anzi ha ringraziato il governo e questa parte politica per la vicinanza dimostrata, «è un gesto molto apprezzato».

Sul caso delle turiste belghe che denunciano di aver subito molestie da parte di un grosso gruppo di stranieri in piazza Duomo, Granelli afferma di avere «la massima fiducia nella questura di Milano, se ci sono state delle questioni saranno risolte». C'è chi sostiene che la piazza sarebbe stata più sicura con un evento organizzato dal Comune.

«Il sindaco ha già spiegato perché non abbiamo fatto un evento. In questo momento in cui il governo ci ha tagliato ancora i fondi noi vogliamo investire i soldi per il sociale e la casa, che sono i bisogni dei milanesi».