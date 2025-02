SoundZone al Pacta. "Un live sulle carceri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dieci anni di musica sperimentale. Un realtà, quella di «pacta SoundZone» (presso il Pacta Salone di Milano, via Ulisse Dini 7), unica nel suo genere, anche frutto delle visioni e dell'arte del compositore Maurizio Pisati, che continua a essere il deus ex machina della manifestazione. Ebbene, la kermesse riparte oggi, con un laboratorio fino a domenica. Quando alle ore 20,30 ci sarà l'inaugurazione di «Enter:/Limen di Cobomi, postazione multimediale dedicata all'idea di Affordance, tema guida della stagione 2025 di Pacrta dei Teatri, e alle ore 20,45 l'inaugurazione «pactaSoundzone2025» con l'opera «Sypario» di Sylvano Bussotti, messo in scena dai partecipanti al Laboratorio (gli appuntamenti saranno fino a maggio, info programma: www.pacta.org).

«Proponiamo una musica che sia in scena e non di scena. Non sono concerti perché sono spettacoli completi, esperienze multisensoriali con suono, programmazione luci, movimento e coinvolgimento del pubblico, non solo emotivo ma, in alcuni casi, anche performativo», spiega il direttore artistico Maurizio Pisati. Una delle novità di questa edizione è la «tre giorni no stop» di simposio attorno alla composizione «Sypario» di Bussotti, realizzata in stretta collaborazione con NoMus. La rassegna si apre «studiando», attraverso il raduno di artisti, maestri e giovani. Il Laboratorio sarà sempre sul palco, tutto filmato e documentato, aperto al pubblico a qualsiasi ora. E ancora.

Altra novità degna di nota: il «CSRcentro studi e ricerche aggiunto l'anno scorso alla nostra attività - continua Pisati - presenterà la sua prima produzione, un articolo pubblicato con Dat-divulgazione audiotestuale, proprio su uno degli spettacoli del 2024». Anzi, proprio quello spettacolo e i suoi stessi protagonisti proporranno la terza novità: «Cobomi», il collettivobolognamilano (autore l'anno scorso dell'evento «Intervallo attorno a un film di Greenaway») presenta una installazione interattiva, una vera e propria postazione a disposizione del pubblico per tutta la stagione. A proposito è stato costruito un software in un vecchio pc in disuso, «all'interno del quale potremo perderci in paesaggi e ambienti» con video e musiche composti da loro ad hoc attorno al tema «Affordance», argomento conduttore della stagione di Pacta dei Teatri per il 2025. Di più.

C'è anche un messaggio extramusicale.

Il maestro: «Nello spettacolo Pretesto, di cui io sono l'autore e anche performer alla conductione e live electronics, si affrontano due tematiche parallelamente interessate alla libertà; una prettamente fisico-musicale e l'altra riguarda la situazione degli istituti penali italiani, dei loro abitatori, carcerati e personale operante». Dulcis in fundo, ecco una proposta tra quelle da non mancare: il gruppo Aktapha, protagonista di «Braxton Night», serata dedicata a un lavoro di Anthony Braxton.