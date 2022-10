"Lo abbiamo invitato ma...". La frecciata della Venier al compagno della Lucarelli

L'eco di quanto avvenuto sabato sera a Ballando con le stelle - dove Lorenzo Biagiarelli (compagno di Selvaggia Lucareli, ndr) si è detto stufo di essere giudicato come "fidanzato di..." e non come ballerino - è arrivato anche negli studi di Domenica In. Come ogni fine settimana Mara Venier ha commentato insieme agli ospiti quanto successo in puntata e al centro della discussione c'è stato proprio lo sfogo dello chef, che fa coppia fissa con la giornalista da ormai sette anni.

Lorenzo Biagiarelli è uno dei concorrenti della nuova stagione dello show del sabato sera di Rai Uno, ma a fare parlare è più la sua relazione con la Lucarelli, che le sue doti di danzatore. Nelle prime puntate del programma, infatti, al centro della discussione è stato il mancato feeling con la sua insegnante, Anastasia Kuzmina, intimorita dalla reazione di Selvaggia Lucarelli. E di ballo si è parlato bene poco. Nell'ultima diretta lo chef si è così sfogato, dicendosi stanco del chiacchiericcio: " Voglio essere giudicato per come sono io e per come ballo, non perché sono il fidanzato di..." . E proprio da questo punto Mara Venier ha introdotto la discussione a Domenica In.

Cosa è successo a Domenica In