Lorenzo Biagiarelli è e sarà sempre "il fidanzato di" Selvaggia Lucarelli. Se ne faccia una ragione

Alla fine, era solo questione di tempo. Anche Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle ha ceduto alla frase che, prima o poi, dicono tutti. O, almeno, dicono tutti quelli che diventano noti perché si accompagnano con persone famose. E così, sabato durante la gara di ballo, Lorenzo Biagiarelli si è lanciato in un ardito: " Non voglio più essere il fidanzato di, né il ballerino di. Voglio essere me ".

Certo, Biagiarelli poco prima ha ammesso di essere entrato a Ballando con le stelle proprio perché è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, quindi viva la sincerità a differenza di altri. Però dai, su. Nel momento in cui entri in un programma televisivo di cui, per altro, la tua fidanzata è storico giudice e, per altro, fa di tutto per non passare inosservata, essere definito "fidanzato di" è il contrappasso o, se vogliamo, il dazio da pagare per essere lì.

Va detto che Lorenzo Biagiarelli da tempo è uno degli esperti di cucina alla corte di Antonella Clerici, quindi è probabile che sarebbe finito ugualmente a Ballando con le stelle. Ma se ci si chiede come sia arrivato a essere uno dei volti del programma del mattino di Rai 1, la risposta è sempre nella ragione di cui sopra. Poi, per carità, sicuramente nel suo è anche bravo e quindi merita quel posto, non sta a noi giudicare, però è indubbio che quanto ha avuto fin qui è merito della visibilità derivante dalla sua compagna. E negarlo sarebbe stupido.

Lui non lo nega, sia chiaro. Però chiedere di essere considerato solo in base a quello che è, senza considerare a chi si accompagna, è presuntuoso. Anche perché molte delle dinamiche del programma si basano proprio su questo e la polemica più grossa che è nata quest'anno riguarda proprio il fatto che lui è concorrente del programma e la sua fidanzata ne è giudice. Giusto, sbagliato? Anche qui non sta a noi dirlo, ma tant'è.

Biagiarelli non fa altro che accodarsi a uno stuolo di personaggi che finché fa comodo hanno tutto l'interesse a essere definiti "fidanzati di", ma quando poco poco annusano un minimo di notorietà, allora quell'etichetta iniziano un po' a staccarla. L'esempio più clamoroso è quello di Giorgia Soleri. Chi? Si chiederanno molti. È la fidanzata di Damiano David (quello dei Maneskin). Ma guai a farlo notare, perché le femministe potrebbero aversene a male. E lei pure.