"Me ne frego di chi sei il fidanzato". Carolyn Smith sbotta contro il compagno della Lucarelli

La partecipazione del fidanzato di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle continua a fare discutere. E se non sono i giudici a criticarlo per le doti mostrate sino a ora in pista, è lui stesso a lamentarsi del trattamento ricevuto. " Qui voglio essere solo io, non il fidanzato di.. o la parte di qualcun altro. Voglio essere giudicato e trattato come gli altri ", ha tuonato al termine della sua esibizione Lorenzo Biagiarelli, sollevando non poche critiche sul web e soprattutto in studio.

L'esternazione fatta durante le prove, e mostrata in studio nella clip di presentazione all'esibizione, è stata ribadita in diretta dallo chef al termine del ballo con la sua insegnante, Anastasia Kuzmina. Ivan Zazzaroni e Fabio Canino hanno invitato Biagiarelli a concentrarsi sulla danza e non su quello che pensano i giudici, ma quando è stata la volta di Selvaggia Lucarelli, la situazione si è decisamente infiammata.

Rossella Erra, voce della giuria popolare, ha invitato la giornalista a non interferire ( "Per fare l'interesse di Lorenzo, dovresti tacere "), ma la Lucarelli è voluta comunque andare in soccorso del compagno: " Lui ha una sua identità e è qui perché è divertente la dinamica del "fidanzato di", ma lui è qui per fare il ballerino. I discorsi su di me non c'entrano una beata mazza. Però è anche vero che c'è un eccesso di desiderio nel far vedere che tu sei tu e questo a volte è troppo ".

La sfuriata di Carolyn Smith

A quel punto Milly Carlucci ha invitato i giudici a alzare le palette per il giudizio finale, dimenticandosi di dare la parola a Carolyn Smith che è sbottata: " Ah io non posso parlare? ". La conduttrice si è scusata e le ha dato la parola e l'ira della coreografa si è abbattuta su Biagiarelli e non solo: " Ogni tanto dobbiamo parlare anche del ballo a Ballando con le stelle. Sono dieci minuti che avete rotto le scatole con questa storia, scusatemi. Personalmente me ne frego chi è la tua fidanzata. Meglio se non parli ". La Smith, che è presidente di giuria da anni all'interno dello show, ha così riportato l'attenzione sulla danza e ha invitato caldamente Biagiarelli a portare rispetto alla sua insegnante di ballo. " Siamo qui per capire chi è Lorenzo e si balla, non parlando della tua fidanzata. Non voglio più sentire: 'Io, io, io'. Qui è la coppia che conta, tu non puoi fare nulla senza la tua insegnante ", ha tuonato la Smith, sottolineando che nello show non sono le situazioni sentimentali dei protagonisti a essere protagoniste ma la coppia di danzatori.