Addio a Marj Dusay, era la star di "Sentieri"

La notizia è stata diramata solo qualche ora fa. All’età di 83 anni è venuta a mancare Marj Dusay, attrice televisiva molto famosa in America e in Italia. Come riferiscono le prime fonti che sono trapelate in rete, è stata la figlia Elizabeth Perine che attraverso la sua bacheca Facebook ha condiviso la notizia della morte di Marj Dusay, confermata poi anche da TvLine. Attrice di gran talento e dal fascino magnetico, la segnato un periodo di grande fermento per la tv americana, comprendo gli anni in cui le soap-opera e le serie tv rappresentavano già il fior fiore dell’universo mediale d’oltreoceano.

Nata nel febbraio del 1936, si è spenta a New York per cause naturali. Marj Dusay all’anagrafe era conosciuta come Marjorie Ellen Povinka Mahoney e ha debuttato nel mondo dello spettacolo solo a metà degli anni ’60. È infatti del 1967 il suo primo film in cui è stata accreditata come attrice. Ha recitato anche in "Breezy" diritto da Clint Eastwood, recitando in commedie e ruoli drammatici. In tv però trova il suo vero successo. Nel 1968 appare in un episodio di "Stark Trek", in cui è un’aliena che ruba il cervello a Spook, e successivamente comincia a partecipare a diversi polizieschi. Il successo di Marj Duday arriva però negli anni ’80 con il boom delle soap-opera di prima serata e del daytime. Partecipata a "Capitol", la serie ambientata tra le mura della Casa Bianca, per approdare in "Dallas" e poi in "Santa Barbara" in cui reciterà per ben 83 episodi. Volto celebre de "La Valle dei Pini", è con la mitica Sentieri che il suo appeal di attrice viene riconosciuto da tutti. Lì interpreta la mitica Alexandra Spaulding, sorella del protagonista, ruolo che riveste a intervalli regolari dal 1993 al 2009 per un totale di 122 episodi. Il suo personaggio è stato uno dei più amati e uno dei più complessi. Indimenticato è il sonoro schiaffo a Roger Thorpe in Sentieri, in uno dei momenti più drammatici dello show.

"Era una vera donna e aveva una vita grandiosa. Era profondamente amata e ci mancherà molto", scrive la figlia sui social. Oltre che attrice è stata anche attivista, soprattutto per la comunità LGBT. Ha avuto un cameo anche in Will, il Principe di Bel-Air. Con lei scompare un altro pezzo della tv di ieri e oggi.