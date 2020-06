"Adeguati come tutti gli italiani" "Schiaffo" pesante per la Lecciso

Un selfie di Loredana Lecciso scatena i complimenti e i corteggiamenti dei fan. Ma tra i follower non manca chi le dà addosso per diverse ragioni.

Loredana Lecciso ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae a casa, con tanto di tag alle Tenute Al Bano. Niente didascalie, solo hashtag ed emoji per esprimere ai fan che si sta rilassando e che sta bene. Ma quella localizzazione a qualcuno non va proprio giù.

“ Ma come farai - scrive una follower - con Albano che prende solo 1470 euro di pensione al mese. Ti dovrai adeguare come fanno tutti gli italiani. Mah ”. Loredana Lecciso viene quindi messa sulla graticola per la sua storia d’amore con Al Bano Carrisi.

Il cantante, nei giorni scorsi, aveva lamentato l’impossibilità a lavorare a causa delle misure governative contro il coronavirus, che per lui si traduce in due fronti: quello della sua attività artistica e quello della sua attività imprenditoriale ad ampio raggio, a partire dalla sua impresa vinicola. Basti pensare che il fratello di Al Bano, Franco Carrisi, è stato costretto a rimandare la stagione del suo parco Carrisiland all’anno prossimo. Per imprenditori e musicisti non è affatto un bel momento. Ma Loredana Lecciso come se la passa?

La soubrette salentina è sempre molto rassicurante nei suoi aggiornamenti social, anche in questo periodo difficile. Tanto rassicurante che agli hater non sta bene, scatenando la furia dei fan. “ Sempre raffinata ”, scrive ad esempio un’ammiratrice di Loredana Lecciso su Instagram. Per tutta risposta riceve una serie di faccine esilarate. E alla fan non resta che rispondere: “ Fare ridere la gente è una gran virtù. Ma che problema avete? La gelosia vi corrode ”.

E ancora, un’altra fan aggiunge: “ Sei quella bellezza genuina acqua e sapone che commuove. Mai in posa, sempre naturale e spontanea. Stupendamente meravigliosa ”. E anche qui non manca lo schiaffo di un hater: “ Ma stai ironizzando vero? Sta sempre in posa sembra un robot ”. Ma Loredana Lecciso sembra ignorare i detrattori, non senza dimenticare di rispondere ad alcuni dei suoi follower più affezionati con cuori ed emoji di affetto.

