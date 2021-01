Adriana Volpe: "Ecco perché ho denunciato Magalli"

Una nuova sfida attende Adriana Volpe che, dal 18 gennaio, fa ritorno su TV8 con la versione rinnovata di Ogni Mattina. La conduttrice torna in video da sola e al Corriere della Sera ha raccontato con entusiasmo i progetti futuri senza però dimenticare il passato. Inevitabile non tirare in ballo Giancarlo Magalli con il quale, ha confessato lei, ha un conto in sospeso in tribunale.

La mia vita è cambiata con il Grande Fratello Vip: lì ho capito che sapevo fare una tv senza copione, essendo me stessa, raccontando le cose come le volevo raccontare e non come altri avevano scritto per me

", ha svelato Adriana Volpe nell'intervista. L'esperienza al reality di Canale 5 ha rappresentato uno spartiacque nella sua esperienza televisiva. Dall'allontanamento dalla Rai al periodo di inattività fino al rilancio nel gameshow di Alfonso Signorini, che gli ha regalato un'offerta di lavoro irrinunciabile su Sky, la conduzione del programma Ogni Mattina.

La trasmissione, dopo la pausa natalizia, torna in onda nella versione rinnovata che vede la Volpe conduttrice unica (Alessio Viola passa in prima serata) e lei non può essere più felice: " Sarò un cavallo pazzo: considero questa conduzione in solitaria un vero trampolino oltre che una grande sfida, visto che dovrò dimostrare di saper confezionare una trasmissione quotidiana di 4 ore al fianco di inviati e personaggi meravigliosi ".