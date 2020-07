"Sei così fenomenale come credi?". Ora è guerra tra Magalli e la Volpe

Si aggiungono nuovi dettagli al caso e alle liti tra Giancarlo Magalli, conduttore di "I Fatti Vostri", e Adriana Volpe, ex volto del GF Vip e ora al timone di “Ogni Mattina” su La7. Come è stato riportato da DavidediMaggio.it pare che Magalli nel corso della tarda serata di ieri, mercoledì 8 luglio, avrebbe risposto alla stoccata ricevuta da Adriana Volpe. La donna infatti, durante la sua trasmissione, ha commentato furiosamente un post (poi prontamente cancellato) che Magalli avrebbe scritto sui social. "Non ti permetto di dirmi di stare zitta", ha risposto la Volpe. La questione non è finita qui, però, come in molti avevano già ipotizzato. E qualche ora fa Giancarlo Magalli scende in campo per difendersi dalle accuse ricevute.

"Se sei così fenomenale come dici perché sei finita su una rete minore?", si chiede il conduttore. Parole forti e pungenti che sono nate non solo dopo l’attacco di Adriana Volpe, ma che si sono fatte ancora più aspre dopo alcuni commenti di Marcello Cirillo. "Trovatemi una persona che non ha mai litigato con Magall", afferma il celebre cantante. Proprio per questo la replica di Giancarlo Magalli è ancora più dura.

"Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me –aggiunge il conduttore-. Al posto di Adriana Volpe si sono avvicendate tante donne. Prima Laura Lena Forgia, poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima è arrivato Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone. Non sono mai stato da solo. Questo cosa significa? – e subito dopo rincara la dose -. Potrei, se volessi polemizzare, rispondere a tutte le accuse e le frecciatine di questi giorni, ma prima di loro gli ascolti della trasmissione veleggiavano al 20% di share. Di chi è la colpa?" I fan e i sostenitori della Volpe hanno sempre affermato che la trasmissione della Rai ha avuto un grande successo proprio grazie al suo charme e alla sua bravura. Dopo di lei, il caos. Ma Magalli risponde anche a questo e trova una giusta spiegazione. "L’arrivo del digitale terrestre ha modificato gli ascolti della tv italiana. Non è assolutamente vero che da quando sono rimasto io alla conduzione gli ascolti sono calati. I dati parlano chiaro".

E poi conclude rivolgendo un altro duro attacco ad Adriana Volpe e a Cirillo. "Se sono stati così fenomenali come dicono, se loro acchiappano gli ascolti, come mai Adriana è finita su una rete minore a fare ascolti pari a zero? Un abbraccio". E sicuramente il botta e risposta non è di certo finito qui.