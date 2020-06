Adriana Volpe vuota il sacco: "Il Gf ha messo in crisi l'equilibrio con mio marito"

La partecipazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip ha rappresentato un nuovo trampolino di lancio per la conduttrice, che tornerà al timone di una trasmissione su Tv8, ma è stato anche motivo di crisi tra lei e il marito Roberto Parli.

È stata la stessa Volpe, tempo fa, a confessare ad Alfonso Signorini di aver suscitato un po’ di gelosia nel marito che, vedendola nella Casa di Cinecittà, aveva scoperto un lato più ironico e leggero della moglie. Poi le continue indiscrezioni su una possibile liaison e attrazione fisica tra Adriana e l’ex coinquilino Andrea Denver avevano particolarmente infastidito l’imprenditore, solito rimanere lontano dal gossip e dalle luci dei riflettori.

Uscita dalla Casa in seguito alla morte del suocero, Adriana Volpe ha dovuto farei conti con il marito e le impressioni che quest’ultimo aveva avuto osservandola 24 ore su 24 al Gf Vip. Da quel momento, dunque, si è iniziato a vociferare di una crisi che la conduttrice ha confermato in una intervista per Diva e Donna.

“ Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà: come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata – ha ammesso la Volpe - . Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto ”.

Dopo un momento di “sbandamento di coppia”, però, pare che Adriana e Roberto siano riusciti a ricostruire quelli equilibri messi a dura prova dal Gf Vip. “ Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova ”, ha aggiunto lei.

Ad oggi, tuttavia, i due continuano a vivere distanti e la figlia Gisele è volata in Svizzera dal padre in concomitanza con l’inizio della nuova avventura televisiva di Adriana Volpe su Tv8. “ Roberto è venuto a prendere Gisele e l'ha portata in Svizzera; finalmente, quando si sono aperte le frontiere, ci ha potuto raggiungere. Io non sono potuta andare con loro perché sto preparando il nuovo programma – ha fatto sapere - . Preferisco che oggi nostra figlia possa stare con il suo papà piuttosto che con una tata. È la normalità e la bellezza di essere una famiglia e di pensare al meglio per la nostra bambina ”.