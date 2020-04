Adriana Volpe: "Mio marito si è ingelosito vedendomi al Gf Vip, ma rifarei tutto"

La partecipazione di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip ha sollevato una serie di gossip: dall’ipotetico flirt con Andrea Denver, suo coinquilino, fino alla presunta liaison con Antonio Zequila risalente a più di venti anni fa.

Una serie di rumors che hanno particolarmente infastidito il marito della conduttrice tanto che, abbandonata la Casa di Cinecittà a causa dei problemi di salute del suocero, sembrava che tra Adriana e Roberto Parli ci fosse aria di crisi. Alcuni strani movimenti social di entrambi, infatti, avevano fatto pensare ad una possibile separazione dovuta a quanto avvenuto al Grande Fratello Vip ma, poche ore dopo la diffusione delle notizie, era stata proprio la Volpe ad intervenire per mettere a tacere ogni pettegolezzo infondato.

In diretta con il settimanale Chi su Instagram, però, Adriana ha ammesso che il marito Roberto ha iniziato ad essere geloso di lei osservandola nella Casa. “ Ero una babbiona, invece al Grande Fratello Vip mi sono scatenata – ha spiegato la conduttrice, prossima all’arrivo sulle reti Mediaset - . Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’ ”.

Roberto Parli, dunque, pare abbia sofferto la leggerezza con cui la Volpe si è mostrata alle telecamere di Canale 5 e, forse, alcuni suoi atteggiamenti sono stati scatenati da questo. “ Nella vita, ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata – ha aggiunto ancora la Volpe - . Vedendo una Adriana così euforica, leggera, si è ingelosito, ma ci sta perché non era abituato. Rifarei tutto ”.

La sovraesposizione al gossip, infatti, aveva costretto Parli a scrivere una lettera alla moglie durante la sua clausura nella casa del Grande Fratello Vip, scatenando anche una reazione inaspettata da parte della Volpe. Adriana, non comprendendo l’intento del marito, si era scagliata contro gli autori del reality show individuando in loro la causa di ciò che il compagno aveva frainteso, forse attraverso montaggi fatti in maniera diversa da ciò che era accaduto nella Casa.