Alba Parietti: "I primi di marzo mi sono beccata il virus. Ora dono il sangue per guarire i malati"

Da lunedì siamo entrati nella fase due, un banco di prova per il Paese e per gli italiani per imparare a convivere con il coronavirus. I contagi calano, così come i ricoveri e i decessi, e la situazione sembra stia andando verso una presunta normalizzazione. Tra gli oltre 200mila contagiati italiani, per l'esattezza 213.013 secondo i dati diffusi ieri dalla Protezione Civile, ci sono numerosi volti noti. Uno degli ultimi ad aver raccontato la sua esperienza è stato Giacomo Poretti, infettato insieme alla moglie. Il popolare attore e la sua consorte sono stati sottoposti a regolare tampone, ora negativo. Diverso discorso per Alba Parietti, che a Cartabianca su Rai3 ha raccontato di aver scoperto, a distanza di un mese e mezzo, di aver contratto il Covid-19.

" Mi sono infettata i primi di marzo, nonostante mi proteggessi in tutti i modi e rispettassi distanze, mettessi mascherine, ecc. Ma in quei giorni ero ancora una delle pochissime a farlo e sono stata così contagiata ", racconta Alba Parietti nel post Instagram che ha seguito la sua testimonianza nel programma di Bianca Berlinguer. " Ho intuito di avere la possibilità di essere stata infettata, perchè avevo poca febbre, perdita di olfatto, gusto, tosse, ecc., non ho fatto assolutamente tamponi, né avuto visite o cure di nessun tipo. Ho preso una Tachipirina, ho pianto, ho avuto paura ", prosegue la showgirl nel suo racconto, elencando tutti i sintomi comuni alle persone che in questi mesi hanno contratto il coronavirus.

I primi giorni di marzo sono stati quelli più caotici per la diffusione del virus, che in quel periodo pare abbia raggiunto dei picchi di massima espansione nel Paese. Visti i sintomi, che già erano noti a tutti, Alba Parietti racconta di aver seguito il protocollo consigliato dagli esperti: " Mi sono messa per mia scelta in isolamento volontario in camera mia per 14 giorni, senza uscire mai di casa, utilizzando mascherine e guanti ogni volta che incontravo chi viveva con me, e mantenevo le distanze. " Lo scorso 31 marzo, in un post condiviso sul suo profilo, la showgirl scriveva: " In questi giorni, nonostante la presenza di Francesco e Sally, per evitare qualsiasi forma di contagio, essendo usciti a turno e avendo sentito parlare di asintomatici, per ulteriore sicurezza ho vissuto sempre chiusa in camera mia, tranne per mangiare. "

Nel suo racconto, la Parietti spiega di aver contratto il virus nei primi giorni di marzo, come tantissimi altri italiani che a cavallo tra febbraio e marzo sono stati contagiati. Consultando il sito del Ministero della salute, nella parte riguardante il periodo di incubazione al punto 24 delle faq, le indicazioni sono molto chiare: " Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari tra 2 e 11 giorni, fino a un massimo di 14 giorni. " Alba Parietti crede di aver contratto il Covid-19 nei primi giorni di marzo, sviluppando alcuni dei sintomi riconducibili alla malattia.