Giacomo Poretti e la moglie hanno contratto il virus

Tra i personaggi noti che sono stati colpiti dal coronavirus anche Giacomo Poretti e la moglie Daniela: a renderlo noto è stato proprio l’attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che ha raccontato cosa gli è successo lo scorso marzo al ritorno da alcuni giorni in montagna.

Pur non avendo avuto la possibilità di fare il tampone, Poretti sembra abbia avuto tutti i sintomi del Covid-19 ad eccezione della perdita del gusto e dell’olfatto. Al rientro dalla settimana bianca, infatti, Giacomo e la compagna hanno iniziato ad avere la febbre associata a grande stanchezza. “ Un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito – ha spiegato lui sulla pagina “Altre Storie” de Il Corriere della Sera - . Suppongo che fosse Covid, non mi è mai venuta una febbre così: 8 giorni di febbre a 39 ”.

“ Il tampone ora è negativo e non vedo l'ora di fare il test di sierologico e sono disposto a donare il plasma – ha aggiunto ancora lui che ha un passato da infermiere - . In quella fase nessuno ti mandava in ospedale, ti dicevano di riempirti di tachipirina. Ho passato giorni a controllare il respiro. Io non ho perso il gusto e l'olfatto, mia moglie sì ”. Alla compagna Daniela Cristofori, però, ha riconosciuto la forza e la tenacia con cui ha affrontato e superato il problema perché le “ donne reagiscono meglio, sono davvero sempre più forti di noi ”.

Ora che tutto sembra essere superato, Giacomo Poretti è pronto per tornare al lavoro con lo spettacolo che è stato interrotto in seguito alla diffusione del coronavirus. “ Torneremo in teatro e ripartiremo con il mio ultimo spettacolo ‘Chiedimi se sono di turno’ – ha annunciato - , dedicata agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere. Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato ”.